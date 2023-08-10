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台鐵逾8成車長、副站長曾申請特休遭拒　陳椒華：暴露營運軟肋

▲立委陳椒華召開「特休看得到休不到，台鐵補足人力別擋假」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳椒華10日台鐵產業工會舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量立委陳椒華今（10日）舉行記者會，指根據台鐵產業工會6月發起的「車長暨副站長特休請假狀況調查」，結果發現超過8成的車長及副站長曾有申請特休遭拒、假單遭退回的情形，而退回主因為「人力不足、員額不足」。陳椒華要求台鐵局盡早提出相關應變措施，並提出三點訴求，其中包含台鐵局不應以縮短車長或副站長訓練，作為副站長人力增補方式。

陳椒華10日與台鐵產業工會舉行「特休看得到休不到，台鐵補足人力別擋假」記者會。陳椒華指出，根據台鐵產業工會調查資料，約有9成同仁曾因「人力不足，單位內替班人力不夠」、約5成同仁曾因「單位員額不足」為由申請特休遭拒。

陳椒華說，然而以台鐵局提供的現有員額、編制員額表可見，副站長及車長人力幾盡滿編，但仍屢屢出現以「人力不足」為由拒絕特休申請的狀況，這就表示台鐵局人力評估恐有問題，需要透過限縮員工休假來維持營運，此舉不僅犧牲員工權益、恐致人才出走的推力，更暴露台鐵營運的軟肋。

陳椒華進一步指出，台鐵局將於明年公司化，預期將有離退潮，人員減少勢必影響員工休假權益，而所需的人員訓練也非短時間可完成，上述因素恐對營運安全造成衝擊，因此，台鐵局應及早做出因應與準備，以維護員工權益，重拾國人對於台鐵安全的期待。

▲▼立委陳椒華召開「特休看得到休不到，台鐵補足人力別擋假」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

台鐵產業工會理事長王傑表示，由於列車行車調度或配合鐵路電器與鐵路修繕、進行夜間作業斷電封鎖等重要工作，在運轉規章上要求值班站長（副站長、站長、主任）執行，因此在上述層級的要求下，無疑壓縮了副站長的休假權益，所以問卷回覆當中，有許多副站長都反映人力不足的問題，然而台鐵資料卻顯示副站長人力幾乎滿編，這實在非常荒謬。

王傑認為，這顯然就是台鐵人力評估出現問題，造成副站長因車站工作被綁死在車站，而明年台鐵公司化可預期的離退潮，若不重新評估、補足人力，非常有可能會衝擊營運，要求台鐵局應該要責成各段檢討特休請假狀況，並承諾補足副站長及車長人力。

台鐵產業工會指出，目前車長所受的乘務人員訓練需要10週的時間，副站長則是有88小時的值班站長訓練，兩者內容完全不同，都牽涉到乘客安全的行車運轉工作，若為了補足人力而縮短訓練，恐有影響行車安全的問題。

陳椒華要求台鐵局盡早提出相關應變措施，並提出三點訴求：第一，台鐵局應提高副站長、車長預算及編制人力，別讓特休看得到吃不到；第二，台鐵局不應以縮短車長或副站長訓練作為副站長人力增補方式；第三、台鐵局應定期檢討各段特休請假遭拒情形，依法保障員工特休權利。

▼台鐵產業工會6月發起的「車長暨副站長特休請假狀況調查」結果。（圖／陳椒華辦公室提供）

▼台鐵產業工會6月發起的「車長暨副站長特休請假狀況調查」結果。（圖／陳椒華辦公室提供）

▲▼台鐵產業工會6月發起的「車長暨副站長特休請假狀況調查」結果。（圖／陳椒華辦公室提供）

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