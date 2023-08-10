批侯友宜能源政策「侯急跳牆」　綠黨團：恐成一縣市一核電廠

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批侯友宜能源政策「侯急跳牆」　民進黨團：恐成一縣市一核電廠

▲▼民進黨團召開 侯急跳橋的能源政策 擁核救選情 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜提出「核一、二、三延役、安全重啟核四」能源政策，民進黨立委洪申翰今（10日）質疑，侯友宜的主張要「一縣市一核電」才可能做到，請問國民黨的縣市長同意嗎？若核廢料運不出去，那個縣市也會變成核廢堆置場，侯友宜的能源政策不可行，是癡人說夢、「侯」急跳牆。

民進黨立法院黨團今天舉行「侯急跳牆的能源政策，侯友宜擁核救選情」記者會。

長期關注能源政策的洪申翰直言，侯友宜把核電政策當成能源政策，既荒謬又不可行，按照侯友宜規劃，2050年核能發電要達到總發電量占比的18%，依推估全台到時候需要5000億度電，將有900億到1000億度電是來自於核電，相當於10座核四機組，這麼龐大的發電量，等於要「一縣市一核電」，才有可能做到，核廢料也可能「一縣市一核廢廠」，請問國民黨執政縣市同意嗎？

民進黨立委林靜儀也批評，國民黨能源政策始終充滿矛盾，一方面主張解決空污，另一方面又反對天然氣接收站和發電機組；洪申翰談及，受到疫情及原物料上漲影響，原本計畫在2025年綠能量達到總發電量的20%，要延至2026年10月，但這不代表國家的綠能政策是錯誤或怠惰，侯友宜的核電供電政策才會帶來台灣更大的供電危機。

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