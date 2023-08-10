改善校園周邊道安　營建署：各縣市總提報率超過86%

▲為改善校園周遭道路安全，營建署表示，各縣市總提報率已達86%以上，請縣市政府積極趕辦。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

道路交通安全議題備受國人關注。營建署10日公布「校園周邊暨行車道路安全改善計畫」執行情形，截至7月底，目前列管中的學校已有86%以上已提出改善計畫或透過自籌經費方式來進行相關道路安全改善措施；另外，也請已獲核定經費的地方政府，盡快展開改善工程，給予孩童與民眾舒適又安全的通行環境。

營建署表示，本計畫112年2月始受理申請，截至7月底止，除原列管案外，地方自行提案增加283案，累計待改善校園共708處，其中96案已完成改善，另510案已提報陸續改善中，仍尚有102案(14%)未提出改善計畫，後續將會持續進行督導。

營建署指出，因提升校園周邊交通安全必須透過跨局處的整合，才能就交通瓶頸或急需改善之處提出完整方案，所以各縣市一開始的提案狀況不如預期，在3月底時統計全國提案率僅有12%，後內政部長林右昌在4月透過信件，提醒各縣市應積極整合跨局處業務，提出校園周邊完整人行動線規劃，包含優化人行道鋪面品質及建置無障礙通行環境，串聯通學路廊及鄰近重要公共場域的通行路徑，以整體建構安全且完善的步行空間。

營建署說，中央不斷的透過輔導、宣導、稽催及計畫管制等多元措施併行，各縣市政府也積極投入局處整合工作，目前整體提案情形已有大幅提升。

營建署表示，守護孩童安全且安心的通行權，已是社會集體共識，因此校園周邊道路及通學路徑的優化是重要且必須優先執行的項目。為促使各縣市政府加快並優先督促列管案件的提報，已特別函文通知地方政府應優先針對列管的校園改善案進行計畫提報及經費申請，若各鄉鎮區公所轄區未能完成校園改善計畫提報前，將暫緩受理其提升道路品質計畫之申請。

營建署強調，中央將持續努力與地方政府積極合作，正視地方交通瓶頸問題並提出具體改善策略。針對未能積極提案的縣市，營建署也提醒，勿漠視轄區內孩童及其家長對於通學安全的需求，應儘速正視問題並提出改善規劃與措施，才能有效降低轄內交通意外事故發生的風險及回應社會的期待。