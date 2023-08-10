　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

改善校園周邊道安　營建署：各縣市總提報率超過86%

▲▼上下學,家長接送,學童,放學,小學生,教育,國小,課業壓力。（圖／記者李毓康攝）重傳新LOGO，原編號2633905。

▲為改善校園周遭道路安全，營建署表示，各縣市總提報率已達86%以上，請縣市政府積極趕辦。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

道路交通安全議題備受國人關注。營建署10日公布「校園周邊暨行車道路安全改善計畫」執行情形，截至7月底，目前列管中的學校已有86%以上已提出改善計畫或透過自籌經費方式來進行相關道路安全改善措施；另外，也請已獲核定經費的地方政府，盡快展開改善工程，給予孩童與民眾舒適又安全的通行環境。

營建署表示，本計畫112年2月始受理申請，截至7月底止，除原列管案外，地方自行提案增加283案，累計待改善校園共708處，其中96案已完成改善，另510案已提報陸續改善中，仍尚有102案(14%)未提出改善計畫，後續將會持續進行督導。

營建署指出，因提升校園周邊交通安全必須透過跨局處的整合，才能就交通瓶頸或急需改善之處提出完整方案，所以各縣市一開始的提案狀況不如預期，在3月底時統計全國提案率僅有12%，後內政部長林右昌在4月透過信件，提醒各縣市應積極整合跨局處業務，提出校園周邊完整人行動線規劃，包含優化人行道鋪面品質及建置無障礙通行環境，串聯通學路廊及鄰近重要公共場域的通行路徑，以整體建構安全且完善的步行空間。

營建署說，中央不斷的透過輔導、宣導、稽催及計畫管制等多元措施併行，各縣市政府也積極投入局處整合工作，目前整體提案情形已有大幅提升。

營建署表示，守護孩童安全且安心的通行權，已是社會集體共識，因此校園周邊道路及通學路徑的優化是重要且必須優先執行的項目。為促使各縣市政府加快並優先督促列管案件的提報，已特別函文通知地方政府應優先針對列管的校園改善案進行計畫提報及經費申請，若各鄉鎮區公所轄區未能完成校園改善計畫提報前，將暫緩受理其提升道路品質計畫之申請。

營建署強調，中央將持續努力與地方政府積極合作，正視地方交通瓶頸問題並提出具體改善策略。針對未能積極提案的縣市，營建署也提醒，勿漠視轄區內孩童及其家長對於通學安全的需求，應儘速正視問題並提出改善規劃與措施，才能有效降低轄內交通意外事故發生的風險及回應社會的期待。

ET快訊
小黑全身血「走進捷運站」死亡　可能死因曝光
林襄露餡「最喜歡球員」選馬傑森！　1年後換人了
驚悚片！男大生恍神撞10車　騎士被「拖行30m」
快訊／10:02規模4.9地震！　最大震度2級
快訊／賴慧如與男友結婚　登記畫面曝光！
林子偉最快下周披猿袍亮相！　台鋼獲王柏融等4球員
厄瓜多總統候選人遭殺現場！　「連開12槍」民眾尖叫奔逃
30多歲女染食腦變形蟲亡！　台大醫：無治療方法、死亡率99%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭柯怎麼合？　她分析：郭台銘若組黨「民眾黨注定泡沫化」

改善校園周邊道安　營建署：各縣市總提報率超過86%

凝聚政黨基本盤「絕對有必要」　江啟臣點國民黨優勢：基層實力

徐巧芯、黃智賢互槓　黃偉哲護妹加入戰局反嗆侯友宜

打詐有成效！　行政院：1到7月詐騙不法所得查扣23.7億成長5倍

讚侯友宜就是「關公精神代表」　朱立倫：要有誠信、捨身為大我

黃偉哲成「護妹狂魔」…24秒片開戰徐巧芯！網讚：全糖哲哲霸氣

藍議員挺郭台銘違反黨紀？　朱立倫：傷害侯友宜都「絕對反對」

台電今年底恐虧損4000億　侯友宜：錯誤的政策比貪汙嚴重

她分析「沒人會講支持郭台銘」　關鍵人物未鬆口將成挑戰

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

林襄爆祕戀球星馬傑森！「牽手帶回家」　踩球團禁忌？樂天.經紀人發聲

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

郭柯怎麼合？　她分析：郭台銘若組黨「民眾黨注定泡沫化」

改善校園周邊道安　營建署：各縣市總提報率超過86%

凝聚政黨基本盤「絕對有必要」　江啟臣點國民黨優勢：基層實力

徐巧芯、黃智賢互槓　黃偉哲護妹加入戰局反嗆侯友宜

打詐有成效！　行政院：1到7月詐騙不法所得查扣23.7億成長5倍

讚侯友宜就是「關公精神代表」　朱立倫：要有誠信、捨身為大我

黃偉哲成「護妹狂魔」…24秒片開戰徐巧芯！網讚：全糖哲哲霸氣

藍議員挺郭台銘違反黨紀？　朱立倫：傷害侯友宜都「絕對反對」

台電今年底恐虧損4000億　侯友宜：錯誤的政策比貪汙嚴重

她分析「沒人會講支持郭台銘」　關鍵人物未鬆口將成挑戰

言承旭失控哭了！　淚提原生家庭創傷「我是被不要的」哽咽說不下

郭柯怎麼合？　她分析：郭台銘若組黨「民眾黨注定泡沫化」

快訊／台南豪雨特報多區積水　警冒雨拉封鎖線維護行車安全

遍地泥漿超慘！南投親愛村成孤島「1400人受困」　居民急拍片求援

星宇現增股上市引殺盤　失守30元重挫逾13％

陳冲提醒侯友宜、柯文哲、賴清德　向尼克森學習

當《我獨》韓星地陪！　台大生原本「不知旗安84是誰」：還有聯繫

想要台鋼狀元林子偉　樂天桃猿開3人選+王柏融議約權

買爭鮮gogo米皮捲！她打開瞬間飆粗話　網驚呼：陰天的毛？

天使輪沉船內部影片曝！殘破如遭轟炸　清櫃+抽殘油要花3億

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

政治熱門新聞

謝震武糾正美女發言人辯護物化爭議：硬拗

館長怒轟賴品妤只是「Cosplay立委」角色

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

曾玟學替女友賴品妤發聲！　2張cos照閃爆萬人

快訊／蔣萬安宣布「北捷冷氣調降」

憲兵擴編至1.1萬　退役少將見1事嚇壞

尚書大人勸館長不該點名賴品妤：這角色失敗

「彰化人交流讚」變挺郭台銘社團　真相曝

黃偉哲成「護妹狂魔」　24秒片開戰徐巧芯

黃國昌占用國有地 新北市：8/4發文要求恢復

黃智賢酸「徐巧芯好大，我好怕」　她反擊了

賴品妤cos叫專業！焦糖開嗆館長物化自己

見南投風災1幕　韓國瑜出手了！

大進場就花32分鐘！郭台銘號召主流民意　誓讓民進黨再輸一遍

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

林子偉百萬身價換王柏融議約權

大S、具俊曄「家門口擁抱片」首曝光

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

起底遭丟包21歲女　曝見面原因喊丟臉

車行老闆撞爛G63又欠債百萬　店面遭轟10槍警告

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

副駕男用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

Sandy突直播認「我現在很生氣」！崩潰開罵：真的沒辦法了

具俊曄淚崩認了「以為熙媛會恨我」！

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水連撞10車「1人遭拖行30公尺」

林子偉下周披猿袍　台鋼獲大王等4人　

他公審年輕人不讓位　全場逆風酸爆

更多

最夯影音

更多
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面