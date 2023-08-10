夏威夷觀光小鎮燒成「末日廢墟」　最新衛星影像曝光

▲知名旅遊小鎮拉海納遭野火吞噬，一片狼藉。圖為拉海納的衛星影像。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國夏威夷州大島及毛伊島10日爆發野火，造成至少6人喪命，多人受傷，上千人被迫撤離，民眾不惜跳入太平洋躲避火勢與煙霧。野火仍在持續延燒，街區燒成平地，當地醫院湧入大量燒傷患者，一幕幕映入眼簾的全是大火肆虐過後的灰燼殘骸，宛如恐怖電影的世界末日景象。美國馬薩爾科技公司（Maxar Technologies）公布拉海納的最新衛星影像。

▲歷史悠久的旅遊小鎮拉海納（Lahaina）遭受火勢波及。（圖／路透，下同）

綜合CNN、路透報導，朵拉颶風（Hurricane Dora）帶來的強風助長夏威夷野火災情，許多建築物被燒毀，毛伊島西側等地幾乎與外界隔絕，就連歷史悠久的旅遊小鎮拉海納（Lahaina）也幾乎全被大火吞噬，一片狼藉，籠罩在濃濃煙霧之中。

拉海納居民梅森賈維（Mason Jarvi）直言，「整個拉海納都燒掉了，就像世界末日一樣。」依據他拍攝的照片，整個拉海納沿岸全都燒成一片灰白色廢墟。

「我已經24小時沒睡覺，花了一整夜，都在滑手機尋找家人」，男子卡萊奧（Dustin Kaleiopu）與他的祖父凌晨醒來發現大火正一步步進逼，凌晨4點剛過，他們決定逃離，直到他的父親1小時過後返家確認是否安全撤離時，整條街全被燒成平地。

女子克萊爾肯特（Claire Kent）提到，當時有聽到加油站爆炸，接著就看見黑煙冒出，大火不到一個小時就燒掉整個社區，「這就像是恐怖電影情節」。

野火延燒範圍相當大，火勢尚未得到控制，部分地區停電、通訊中斷，民眾不惜跳入太平洋躲避火勢與煙霧，截至目前已有多人從海裡獲救，包括2名孩童。毛伊島的醫院湧入許多燒傷患者與吸入性嗆傷患者，不堪負荷。

官員表示，現階段還無法量化評估損失。毛伊郡市長畢森（Richard Bissen）表示，搜救工作仍在持續進行中，6人喪命、至少6人受傷，有一名消防員因吸入煙霧送醫，死亡人數恐怕將持續上升。當局已封閉16條道路，開放5處避難所。

夏威夷運輸局官員斯尼芬（Ed Sniffen）指出，有超過2000人住在避難所中，另有4000名遊客試著離開毛伊島，毛伊機場仍在全面運作，航空公司調降費用並提供免支付協議，讓人們離開毛伊島。