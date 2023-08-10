　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「我開槍打死了那女的」　美6歲男童射殺女老師！冷血舉動曝光

▲▼美國維吉尼亞州小學槍擊案，女老師茲維娜（Abby Zwerner）遭6歲小一男學生開槍擊中胸口，重傷命危。（圖／翻攝自Facebook）

▲美國維吉尼亞州小學女老師茲維娜（Abby Zwerner），遭6歲男學生開槍擊中胸口死亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

美國維吉尼亞州紐波特紐斯市（Newport News）今年1月發生小學槍擊案，6歲男學生在教室裡開槍射殺25歲女老師茲維娜（Abby Zwerner）。司法機關最新公開的搜查令曝光了更多細節，男童槍殺女老師後還冷血地說「我開槍打死了那個女的」、「是我幹的」。男童尚未受到起訴，他的母親則面臨至少2項指控。

根據福斯新聞報導，里奇內克小學（Richneck Elementary School）1月6日下午2點左右向警方報案，6歲男學生在一年級教室裡從書包拿出一把9mm口徑的金牛座單膛手槍（Taurus pistol），朝女老師茲維娜開了一槍，子彈貫穿她的手後擊中她的上胸，茲維娜送醫後死亡。男童母親受訊時宣稱，這把槍是她購買的，平時就放在家中。

第一時間衝進教室，制伏開槍男童直到警察趕來的是平時專門教授閱讀的科瓦奇（Amy Kovac）。最新披露的司法搜查文件中提到，科瓦奇聽到槍聲後，看見許多孩子逃出教室，中彈的茲維娜也往外跑，手部與上半身都在流血，最後倒在前台。科瓦奇進入教室後發現男童站在書桌旁，手槍就放在一旁的地上。

據科瓦奇說法，男童在剛開完槍不久後曾說了一句「我開槍打死了那個女的（B****）」，隨後又說「是我幹的」、「我昨晚拿了我媽媽的槍」。文件提到，事實上，當天在槍擊發生前曾有2名學生告訴科瓦奇，他們看到犯案男童的書包裡有一把槍，科瓦奇和另一名學校管理人員在課間休息時也搜過書包，但沒有找到槍枝。

報導稱，男童目前尚未被起訴，但他的母親泰勒（Deja Taylor）則面臨一項疏忽照顧兒童的重罪，與另一項將槍支放置在可能危及兒童安全之處的輕罪，預計8月15日召開認罪聽證會。另外，泰勒也承認非法使用管制藥物並持有槍枝，以及在購槍時做虛假陳述的罪行，相關審判下次出庭時間為10月18日。

►美6歲男童「用媽媽的槍」射殺女老師　她見掏槍想沒收！秒被轟胸

►女老師遭6歲男童開槍命危　第一反應先救學生！忍劇痛喊「快逃」

ET快訊
吳鎮宇兒子認「我本身有病」　無預警宣布退出網路
幼兒園男師染指6女童「園所還包庇」　北市教局出手了
快訊／國道3號「8車撞成一團」！
「5種汗」恐是身體出問題了
幼兒園驚爆男師染指6女童
快訊／TRASH主唱登記結婚！　辣模妻挺8月孕肚出嫁
豪雨轟炸台鐵！路基流失30公尺　列車誤點60分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

24歲女傭遭淋滾水、逼吃狗屎　她聽判決崩潰：雇主該嘗嘗我的感受

德國軍官多次主動聯繫俄羅斯　涉嫌從事間諜活動遭逮捕

挪威水壩「閘門失靈」洪水沖破大壩　房屋被沖走撞上橋樑

卡努登陸南韓！直播主不要命拍釜山濱海　下秒遇瘋狗浪被淹沒

34歲外送員陳屍車上「一周沒人發現」屍水流出　飄濃烈腐臭味

戶頭多出300萬！公司出包「多付367倍薪水」　他裝死不還下場慘了

「我開槍打死了那女的」　美6歲男童射殺女老師！冷血舉動曝光

抗議核廢水排入海！　全球最大「駭客組織」攻擊日本原能網站

美日韓元首峰會18日展開　拜登「高度期盼」

卡努甩雨彈！南韓大淹水1死1失聯　人孔蓋噴飛「射穿公車底盤」

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

狗狗裝箱客人認不出品種　見牠一睡姿：肯定哈士奇

24歲女傭遭淋滾水、逼吃狗屎　她聽判決崩潰：雇主該嘗嘗我的感受

德國軍官多次主動聯繫俄羅斯　涉嫌從事間諜活動遭逮捕

挪威水壩「閘門失靈」洪水沖破大壩　房屋被沖走撞上橋樑

卡努登陸南韓！直播主不要命拍釜山濱海　下秒遇瘋狗浪被淹沒

34歲外送員陳屍車上「一周沒人發現」屍水流出　飄濃烈腐臭味

戶頭多出300萬！公司出包「多付367倍薪水」　他裝死不還下場慘了

「我開槍打死了那女的」　美6歲男童射殺女老師！冷血舉動曝光

抗議核廢水排入海！　全球最大「駭客組織」攻擊日本原能網站

美日韓元首峰會18日展開　拜登「高度期盼」

卡努甩雨彈！南韓大淹水1死1失聯　人孔蓋噴飛「射穿公車底盤」

「下架民進黨，更要下架國民黨！」　徐耀昌：用選票支持郭台銘

24歲女傭遭淋滾水、逼吃狗屎　她聽判決崩潰：雇主該嘗嘗我的感受

人妻怨：愛愛次數少得可憐！她吐「男生不想要」3原因好心酸

幼兒園男師染指6女童「園所還包庇」　北市教局徹查：最重撤銷立案

將台灣美食傳遞到全球　新東陽以實際行動落實ESG

吳鎮宇15歲兒子認「我本身有病」　無預警宣佈退出網路：沒了動力

悠遊卡公司獲利大爆發！上半年賺1.2億　年增1191%

快訊／國3龍潭段「8車撞成一團」！聯結車慘折甘蔗　回堵3公里

快訊／台中東區長福橋下驚見女屍　警封鎖現場調查中

擄人勒贖要不到錢竟燒死肉票　他逃亡20年落網...二審仍判無期

小主人專屬「貓咪停車場」　牠厭世躺平滿身車不敢生氣

國際熱門新聞

天降落石！爸「肉身護女」脊椎斷　她恐終生殘疾

厄瓜多總統候選人遭暗殺　頭部中彈亡

壯男遭150公斤器材猛砸　重創脊椎

偷用母情趣玩具！她知是「複製父下體形狀」

蘇丹停屍間爆滿！　首都街頭數千具遺體腐爛

厄瓜多總統候選人「暗殺現場」畫面曝光

夏威夷野火36死　拉海納鎮燒成末日廢墟

發現外星科技？哈佛教授30天內將公布論文

波莫斯科工廠爆炸60傷　蘑菇雲直衝天際

卡努登陸！直播主拍釜山濱海　下秒被淹沒

美加州YSL被搶　30多名劫匪得手台幣950萬商品

金正恩拔官高階將領　下令：擴大軍演做好戰爭準備

她下廚款待「前夫一家」釀3死

小笠原欣幸入選世界尊敬百大日人

更多熱門

相關新聞

拜登「高度期盼」美日韓元首峰會

拜登「高度期盼」美日韓元首峰會

美日韓三國元首峰會預計將於18日在美國華府近郊大衛營舉辦，為此美國總統拜登透過發言人表示，非常期盼峰會的到來，希望峰會能夠成為美國、日本、南韓深化合作的重要契機，強調三方關係對於印太地區和全球產生的影響。另外，美國國務卿布林肯也與南韓外交部長朴振通電話。

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

男裝監視器　意外拍到女友性侵寵物犬

男裝監視器　意外拍到女友性侵寵物犬

食腦變形蟲是什麼？美154例僅4人存活

食腦變形蟲是什麼？美154例僅4人存活

美加州YSL被搶　30多名劫匪得手台幣950萬商品

美加州YSL被搶　30多名劫匪得手台幣950萬商品

關鍵字：

校園槍擊小學槍擊美國槍擊女老師Abby Zwerner北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

言承旭失控哭了！淚提原生家庭創傷：我是被不要的

NONO涉性侵慘了！多名被害女秘赴北檢指控

女染食腦變形蟲亡！業者喊冤：不知她為何發病

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

苗栗外籍性工作者染愛滋　衛生局籲尋芳客快篩檢

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

30歲男「求找高薪工作」　網推1職業：月入8萬

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

國內驚爆食腦變形蟲死亡個案！台大醫：無適當治療方法、死亡率99%

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

北部女玩水染「食腦變形蟲」亡　業者暫時停業

泰國呼麻就沒事？法務部：國內外都辦

大S、具俊曄「家門口擁抱片」首曝光

更多

最夯影音

更多
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面