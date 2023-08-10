「我開槍打死了那女的」　美6歲男童射殺女老師！冷血舉動曝光

▲美國維吉尼亞州小學女老師茲維娜（Abby Zwerner），遭6歲男學生開槍擊中胸口死亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

美國維吉尼亞州紐波特紐斯市（Newport News）今年1月發生小學槍擊案，6歲男學生在教室裡開槍射殺25歲女老師茲維娜（Abby Zwerner）。司法機關最新公開的搜查令曝光了更多細節，男童槍殺女老師後還冷血地說「我開槍打死了那個女的」、「是我幹的」。男童尚未受到起訴，他的母親則面臨至少2項指控。

根據福斯新聞報導，里奇內克小學（Richneck Elementary School）1月6日下午2點左右向警方報案，6歲男學生在一年級教室裡從書包拿出一把9mm口徑的金牛座單膛手槍（Taurus pistol），朝女老師茲維娜開了一槍，子彈貫穿她的手後擊中她的上胸，茲維娜送醫後死亡。男童母親受訊時宣稱，這把槍是她購買的，平時就放在家中。

第一時間衝進教室，制伏開槍男童直到警察趕來的是平時專門教授閱讀的科瓦奇（Amy Kovac）。最新披露的司法搜查文件中提到，科瓦奇聽到槍聲後，看見許多孩子逃出教室，中彈的茲維娜也往外跑，手部與上半身都在流血，最後倒在前台。科瓦奇進入教室後發現男童站在書桌旁，手槍就放在一旁的地上。

據科瓦奇說法，男童在剛開完槍不久後曾說了一句「我開槍打死了那個女的（B****）」，隨後又說「是我幹的」、「我昨晚拿了我媽媽的槍」。文件提到，事實上，當天在槍擊發生前曾有2名學生告訴科瓦奇，他們看到犯案男童的書包裡有一把槍，科瓦奇和另一名學校管理人員在課間休息時也搜過書包，但沒有找到槍枝。

報導稱，男童目前尚未被起訴，但他的母親泰勒（Deja Taylor）則面臨一項疏忽照顧兒童的重罪，與另一項將槍支放置在可能危及兒童安全之處的輕罪，預計8月15日召開認罪聽證會。另外，泰勒也承認非法使用管制藥物並持有槍枝，以及在購槍時做虛假陳述的罪行，相關審判下次出庭時間為10月18日。

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