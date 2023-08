厄瓜多「開槍嫌犯」傷勢過重身亡！　總統候選人曾收死亡威脅

▲開槍嫌犯遭民眾制伏後因傷勢過重身亡。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

厄瓜多總統候選人、現任國會議員維拉維森修(Fernando Villavicencio)9日遭開槍暗殺身亡,有一名嫌疑犯遭逮捕後,因身上傷勢過重死亡,還有包含警察在內的數人在事件中受傷。維拉維森修的競選顧問指出,在槍擊發生之前,他們曾經收到死亡威脅。

根據《美聯社》報導,現年59歲的維拉維森修9日參加完一場政治活動後,在保鑣的護送下準備離開上車,結果就遭槍手連開多槍,最終因頭部中彈傷重不治。厄瓜多總檢察長辦公室指出,疑似暗殺維拉維森修的一名嫌疑犯已被當局逮捕,但因身上傷勢過重死亡;社群網站上也流傳著疑似嫌犯遭現場群眾壓制毆打的畫面。

▲維拉維森修遭暗殺身亡。(圖/路透)



維拉維森修的競選顧問祖奎蘭達(Patricio Zuquilanda)向記者表示,他們在事件發生前就曾收到死亡威脅,他們也向當局舉報過,「厄瓜多的人民在哭泣,厄瓜多受到了致命的傷害,政治不能導致任何社會成員身亡。」

警方證實,這起事件還導致數人受傷,其中包含幾名警察,他們將徹底調查這起殺戮事件。厄瓜多總統拉梭(Guillermo Lasso)也暗示,這起事件的幕後黑手恐怕是犯罪組織。

▲維拉維森修的車輛留下大量彈孔。(圖/達志影像/美聯社)



厄瓜多即將於8月20日進行總統大選,作為8名候選人之一的維拉維森修,目前民調約在7.5%,支持度居於第3位。維拉維森修過去曾是一名記者,也是知名的反貪腐運動人士,在厄瓜多議會擔任議員長達6年,他在2007年至2017年期間,大力抨擊前總統柯利亞(Rafael Correa)政府。

同樣身為候選人的前副總統索南霍茲納(Otto Sonnenholzner)在記者會中表達哀悼之意,「我們傷心欲絕,淹沒在眼淚之中,我們不應該活在這樣的生活中,當局必須做點甚麼。」

厄瓜多各地近來暴力事件頻傳,港口城市曼塔(Manta)市長印其亞戈(Agustin Intriago)上個月23日才在視察公共工程時遭槍殺;拉梭也隨即宣布,3個沿海省分因暴力事件進入緊急狀態並實施宵禁。

※嫌犯遭壓制畫面恐造成不適,請斟酌觀看。

BREAKING: Ecuadorian Presidential Candidate Fernando Villavicencio has reportedly been assassinated at a campaign rally.



***The following video is the suspect who was captured at the rally***



According to reports, Villavicencio was shot three times in the head and a grenade was… pic.twitter.com/Eux659jzYw