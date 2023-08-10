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厄瓜多「開槍嫌犯」傷勢過重身亡！　總統候選人曾收死亡威脅

▲▼厄瓜多總統候選人、現任國會議員維拉維森修（Fernando Villavicencio）遭暗殺。（圖／達志影像／美聯社）

▲開槍嫌犯遭民眾制伏後因傷勢過重身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

厄瓜多總統候選人、現任國會議員維拉維森修（Fernando Villavicencio）9日遭開槍暗殺身亡，有一名嫌疑犯遭逮捕後，因身上傷勢過重死亡，還有包含警察在內的數人在事件中受傷。維拉維森修的競選顧問指出，在槍擊發生之前，他們曾經收到死亡威脅。

根據《美聯社》報導，現年59歲的維拉維森修9日參加完一場政治活動後，在保鑣的護送下準備離開上車，結果就遭槍手連開多槍，最終因頭部中彈傷重不治。厄瓜多總檢察長辦公室指出，疑似暗殺維拉維森修的一名嫌疑犯已被當局逮捕，但因身上傷勢過重死亡；社群網站上也流傳著疑似嫌犯遭現場群眾壓制毆打的畫面。

▲▼厄瓜多總統候選人費爾南多·維拉維森修（Fernando Villavicencio）遭暗殺。（圖／路透）

▲維拉維森修遭暗殺身亡。（圖／路透）

維拉維森修的競選顧問祖奎蘭達（Patricio Zuquilanda）向記者表示，他們在事件發生前就曾收到死亡威脅，他們也向當局舉報過，「厄瓜多的人民在哭泣，厄瓜多受到了致命的傷害，政治不能導致任何社會成員身亡。」

警方證實，這起事件還導致數人受傷，其中包含幾名警察，他們將徹底調查這起殺戮事件。厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）也暗示，這起事件的幕後黑手恐怕是犯罪組織。

▲▼厄瓜多總統候選人、現任國會議員維拉維森修（Fernando Villavicencio）遭暗殺。（圖／達志影像／美聯社）

▲維拉維森修的車輛留下大量彈孔。（圖／達志影像／美聯社）

厄瓜多即將於8月20日進行總統大選，作為8名候選人之一的維拉維森修，目前民調約在7.5％，支持度居於第3位。維拉維森修過去曾是一名記者，也是知名的反貪腐運動人士，在厄瓜多議會擔任議員長達6年，他在2007年至2017年期間，大力抨擊前總統柯利亞（Rafael Correa）政府。

同樣身為候選人的前副總統索南霍茲納（Otto Sonnenholzner）在記者會中表達哀悼之意，「我們傷心欲絕，淹沒在眼淚之中，我們不應該活在這樣的生活中，當局必須做點甚麼。」

厄瓜多各地近來暴力事件頻傳，港口城市曼塔（Manta）市長印其亞戈（Agustin Intriago）上個月23日才在視察公共工程時遭槍殺；拉梭也隨即宣布，3個沿海省分因暴力事件進入緊急狀態並實施宵禁。

※嫌犯遭壓制畫面恐造成不適，請斟酌觀看。

►厄瓜多總統候選人遭暗殺！現場「連開12槍」畫面曝　民眾尖叫奔逃

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