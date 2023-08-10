像被扯子宮2個月！　她半夜痛爆「手伸下體」竟拔出避孕器

▲澳洲女子自己用手拉出子宮內的避孕器。（圖／翻攝自TikTok／bombie90）

記者張寧倢／編譯

澳洲一名女子在TikTok上傳影片表示，她在子宮放置宮內避孕器後，承受了2個多月的下腹疼痛、頭痛、腦霧，還長了很多痘痘，有時痛到感覺像「有人在拉扯我的卵巢」。某天半夜女子不堪劇痛，自己用手一拉就拔出避孕器，同時子宮也不再痛了。但醫生說，這種行為就像是用「分娩」的方式取出避孕器。

根據澳洲新聞網報導，TikTok女網友「@bombie90」在5天前上傳一部影片，她一邊拿著宮內避孕器，一邊對著鏡頭說，自己大約2個月前因為子宮內膜異位症（Endometriosis）植入了避孕器，控制荷爾蒙波動與幫助子宮內膜長回來，但手術後卻出現極度疲勞、腦霧、背痛與子宮疼痛，「就像有人在拉扯我的卵巢」、「感覺太可怕了」。另外也有頭痛和長痤瘡（痘痘）等問題。

▲女子宣稱裝了避孕器後，她不僅下腹疼痛、頭痛還長了很多痘痘。（圖／翻攝自TikTok）

女子聯繫婦科醫師，也預約好移除避孕器的日期，但在那之前，她某天半夜痛了2個多小時，痛到睡不著，於是她決定「自己來」。她說，「我走進浴室，洗了手，找到了（金屬）線，然後輕輕地拉了一下。我甚至沒有感覺到它出來了，但是它才剛掉出來，我的子宮就不再疼痛了。」她也開玩笑說，回診時必須向醫生好好解釋了。

儘管如此，在那之後她的背部和卵巢仍然會痛，這讓她覺得體內可能有一些卵巢囊腫。醫生向她表示，當時避孕器在她體內可能已經改變了位置，但自行取出的行為基本上就像是在分娩。這則影片已經累計73萬次觀看數，許多網友都對她的經歷感到震驚。