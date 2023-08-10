南韓隨機殺人兇嫌「正面曝光」！對死者到愧疚：會在獄中寫悔過書

▲南韓地鐵書峴站隨機殺人案兇嫌崔元鍾10日上午移送檢方。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站3日傍晚發生隨機殺人案，導致1死、13傷的慘劇，兇嫌為22歲男性崔元鍾（최원종，音譯），原本他拒絕拍攝犯罪嫌疑人面部照片，不過今（10）日上午移送檢方時，卻首度不戴帽子、在媒體鏡頭前現身露臉，他對自己的犯行感到後悔，表示將會在獄中寫悔過書。

根據《韓聯社》，京畿南部警察廳隨機殺人案件搜查專案小組10日上午9時，依照犯下殺人、殺人未遂、預謀殺人等罪嫌將崔元鍾移送至水原地方檢察廳城南支廳關押，似乎是意識到外界對於他先前拒絕拍攝面部照片的不滿，警方此次在他從警署1樓大廳至坐上檢方護送車輛的過程中，特意讓他面對拍攝鏡頭。

此時的崔元鍾一頭短髮、人中和下巴之間長滿鬍子，和上次被警方逮捕時幾乎沒有留鬍子相比時，更顯得狼狽，他首次在不戴帽子和口罩、且面部特徵不受任何遮掩的情況下在媒體鏡頭前曝光，對於現場媒體記者的提問，也幾乎是有問必答。

現場有記者問道，是否對自己的犯行感到愧疚。崔元鍾對此表示，「對於受害者們我感到相當抱歉，希望目前在醫院治療的這些受害者們能夠趕快康復。至於因此死亡的受害者，則是致上哀悼之意，我想對死者家屬說聲真的很對不起。」

崔元鍾也透露，他計畫未來關押在看守所時，在獄中寫悔過書。

▲22歲崔元鍾3日傍晚在京畿道城南市犯下隨機衝撞和殺人，5日出庭接受審訊。（圖／CFP）

不過，崔元鍾接受檢方調查、在站上「照片線」（Photo Line）之前，仍不斷解釋自己的犯案動機是起因自「跟蹤集團長達數年來的騷擾」，聲稱直到犯案當天（8月3日）依舊受到騷擾，為了擺脫組織犯罪等跟蹤者集團，他才會選擇在住處附近、且跟蹤者集團成員雲集的地鐵書峴站附近犯案。

報導分析，崔元鍾直到被送交檢方前，仍不斷強調自己身陷跟蹤者集團的騷擾，充分顯示出他罹患精神疾病、甚至仍舊處於陷入嚴重被害妄想的姿態。據悉，他自從2020年被診斷罹患「類思覺失調型人格障礙」（SPD）後，就自行停藥至今長達3年。

另外，警方也為崔元鍾安排接受犯罪心理測驗，該測驗依照人際關係、情緒問題、生活方式、反社會性格等4個指標，評估其是否具有反社會型人格，不過因為崔元鍾罹患SPD，因此在人際關係、情緒問題相關的問題中，難以採樣計分。

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