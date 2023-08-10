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中國恢復團客赴日韓觀光！當地網哀嚎「拜託不要」　吸2萬人按讚

▲▼2017年中國針對南韓實施「禁韓令」，不過該年年底曾一度開放中國團客赴韓旅遊。圖為首爾景福宮。（圖／達志影像／newscom）

▲2017年中國針對南韓實施「禁韓令」，不過該年年底曾一度開放中國團客赴韓旅遊。圖為首爾景福宮。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

在經歷長達3年多的新冠疫情後，中國政府今（10）日宣布開放旅行團出國旅遊的國家名單，這份第3波的開放國家名單內包括南韓、日本、美國等78個國家，其中南韓更是自從2017年「薩德事件」後，時隔6年5個月中國再度開放團客赴韓旅遊；至於日本民間則估算，今年訪日的中國遊客數將暴增至447萬人。

針對中國即將開放團體旅遊出國觀光，南韓、日本當地民眾皆抱持負面態度，報導底下充斥著較多的負面評論，不過也有網友從經濟利益等方面著手討論利害關係。

根據《韓聯社》，中國文化旅遊部10日宣布開放中國公民團客出國旅遊的國家名單，這份名單包含美國、日本、南韓等78個國家，當局表示自從重啟中國公民海外團體旅遊相關的旅行社示範業務後，旅遊市場已穩定恢復至疫情前的狀態，促進旅行交流、合作。

▲▼中國遊客散客2018年帶著行李箱在首爾明洞街頭漫步。（圖／達志影像／newscom）

▲中國遊客散客2018年帶著行李箱在首爾明洞街頭漫步。（圖／達志影像／newscom）

在第3波的開放國家名單當中，包含南韓、日本、緬甸、土耳其、印度等12個亞洲國家，美國、墨西哥等8個北中美洲國家，哥倫比亞、秘魯等6個南美洲國家，德國、波蘭、瑞典等27個歐洲國家，澳洲、巴布亞紐幾內亞等7個大洋洲國家，以及阿爾及利亞、突尼西亞、莫三比克等18個非洲國家。

報導指出，中國從今年1月廢除新冠防疫政策後，首先在第一波的開放團客旅遊國家中納入泰國、印尼等20國家，而在3月宣布的第二波開放名單中，包括尼泊爾、越南、蒙古、伊朗、約旦、法國、西班牙、義大利、丹麥、巴西等40個國家。

然而，南韓、日本、美國卻始終未被列入第一和第二波的開放名單。

▲▼一群中國遊客2014年在日本東京上野公園櫻花樹下拍照。（圖／達志影像／newscom）

▲一群中國遊客2014年在日本東京上野公園櫻花樹下拍照。（圖／達志影像／newscom）

據悉，2017年3月自從南韓朴槿惠政府宣布允許薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈系統）進駐駐韓美軍基地後，雖然中國並未明確宣布禁止團體旅客赴韓觀光，但其實中國當地旅行社便全面停止販售赴韓團體旅遊商品，等於中國公民赴韓團體旅遊宣告中斷，這也被南韓視為北京當局實施的「禁韓令」報復措施之一。

儘管2019年中國一度恢復部分團客赴韓旅遊，然而2020年1月新冠疫情爆發後卻又回到原點，全球旅遊業和航空業也因受疫情影響而面臨市場與需求萎縮。

日媒《NHK》則在報導引述中國駐日大使館向日本外務省傳達的消息，指出中國恢復當地團客赴日旅遊，最快本月10日將全面解禁，而儘管解禁後中國國內旅行社的相關程序進展尚未明朗，但預估之後赴日旅遊的中國旅客人數將有大幅成長的趨勢，民間預估今年的訪日中國遊客數將激增198萬人，達到447萬人次。

▼南韓網友在留言中對於中國開放團客旅遊一事多半抱持負面評價。（圖／翻攝自Naver）

▲▼南韓網友在留言中對於中國開放團客旅遊一事多半抱持負面評價。（圖／翻攝自Naver）

▲▼日本網友對於中國團客旅遊抱持負面態度，留言「拜託不要」更是吸引超過2萬人按讚。（圖／翻攝自Yahoo Japan）

▲日本網友對於中國團客旅遊抱持負面態度，留言「拜託不要」更是吸引超過2萬人按讚。（圖／翻攝自Yahoo Japan）

南韓民眾對此大多抱持負面態度，當地網友在Naver搜尋引擎報導留言，「一點都不歡迎你們來，骯髒的蟑螂們就算來了也對我們一點好處都沒有，讓我們非常不爽」、「別接待這些病毒」、「吵死人的中國人千萬不要來，他們只會傳染新冠病毒」、「如果中國開放出境，那我們應該關閉國門禁止他們入境吧」、「真的很討厭韓國飄散著這些蠻夷（오랑캐）的氣味」、「他們是不是想來韓國用我們的健保？」

至於日本網友也同樣強烈表達負面意見，當地網友在日本Yahoo搜尋引擎報導的底下留言「不要！！！！！！！！（雅美蝶，やめて）」，光是該則短短3個字簡潔有力的留言就吸引高達2萬2235個人按讚；至於其他人則表示，雖然考量到這些中國團客或許能帶來經濟實惠，但他們真的又吵、又髒、且又沒禮貌。

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