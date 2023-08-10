　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

首爾危險了？金正恩用手指比南韓地圖　下令軍方備戰「更具攻勢」

▲▼金正恩9日召開黨中央軍委會擴大會議時，將手指指向南韓地圖中的首爾。（圖／路透）

▲金正恩9日召開黨中央軍委會擴大會議時，將手指指向南韓地圖中的首爾。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩最近行程滿檔，繼3至5日連續三天視察主要軍需工廠，昨（9）日又召開黨中央軍委會擴大會議，只見相片掛著一幅繪有南韓的地圖，而他指向首爾，要求做出「更具攻勢」的軍事對應行動，而他也指示軍需工廠必須推動各種軍備武器的大量生產，以求滿足軍方作戰需求。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩9日在平壤朝鮮勞動黨中央委員會總部召開中央軍事委員會擴大會議，他針對韓半島（朝鮮半島）局室進行深度剖析，要求軍方必須進行「更具攻勢」的戰爭準備工作，在敵方使用武力前執行「先發制人」的殲滅作戰行動，同時持續將更具遏阻威力的武器部署在前線供部隊使用。

▲▼金正恩9日召開黨中央軍委會擴大會議，要求做好更具攻勢的戰爭準備。（圖／路透）

▲金正恩9日召開黨中央軍委會擴大會議，要求做好更具攻勢的戰爭準備。（圖／路透）

金正恩最近頻頻視察軍需工廠，他在會議中強調軍需工廠的任務相當重要，「軍需工業部門的所有工廠、企業，必須滿足逐漸現代化的軍方作戰需求，正式推動軍備武器的大量生產。」

從北韓官媒公開的相片也可看到，金正恩用食指指向南韓地圖中首爾、以及匯集南韓陸海空三軍總部的忠清南道雞龍台的部份，要求必須針對破壞半島和平穩定、造成情勢惡化的主謀進行分析，分析敵方軍事動向後制定打擊敵方的攻勢方案。

金正恩還在軍事對策命令書上簽名，不過報導並未公開北韓具體的作戰計畫等內容。

▲▼金正恩在軍事對策命令書上簽名。（圖／路透）

▲金正恩在軍事對策命令書上簽名。（圖／路透）

南韓《韓聯社》、南韓統一部分析，北韓的行動恐怕和即將於8月底舉行的美韓「乙支自由之盾」（UFS）聯合軍演有關，先前每逢美國與南韓舉行乙支聯合軍演，便將軍演定調為侵略北韓的戰爭預演，而此次北韓官媒刻意釋出金正恩在地圖指向首爾的相片，可能是為了向南韓施加威脅，並將半島情勢惡化的原因歸咎給南韓。

另外，金正恩此次會議再度提到軍需工廠，還要求軍需工廠必須完成大量生產軍事武器的準備，顯示北韓可能有意發展「國防經濟產業」，而北韓軍售的主要客戶不排除為俄羅斯，俄國國防部長蕭依古曾於7月27日戰勝節前出訪平壤，俄國軍方代表團和北韓進行協商，而金正恩也陪同蕭依古參訪武器展覽會，推測可能是想趁俄烏戰爭，向俄國推銷、並提供自家武器。

ET快訊
獨／被指「床戰超過50人」！　雞排妹現身法院
iPhone 14降價！　這款大跳水降逾10%
快訊／雨區往北擴大！　豪大雨轟19縣市
「食腦變形蟲」QA一次看！　感染途徑曝
快訊／彰化「首家百貨」真的來了！　8／14動土
快訊／女大生練車墜溝亡　死因出爐
瑞莎小開尪「罵教練廢物」賠80萬！　年收入意外曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

時尚界最大合併！Coach母公司傳將買下Michael Kors等品牌

中國恢復團客赴日韓觀光！當地網哀嚎「拜託不要」　吸2萬人按讚

巡視武器工廠！金正恩解除軍方最高將領職務　要求加強戰爭準備

食腦變形蟲是什麼？美154例僅4人存活　出現症狀「5天內致死」

30多人集體洗劫YSL門市！價值950萬精品掰了　歹徒分坐20輛車逃亡

生產時肩膀卡住！醫生猛拉「扯斷嬰兒頸部」慘死　家屬憤提告

「讓上課變有趣」女師同時和2學生愛愛　還想「劈腿第3男」被捕

睡夢遇火劫11死！法國木造別墅全面燃燒　2樓房客來不及逃

首爾危險了？金正恩用手指比南韓地圖　下令軍方備戰「更具攻勢」

夏威夷觀光小鎮燒成「末日廢墟」　最新衛星影像曝光

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

林襄爆祕戀球星馬傑森！「牽手帶回家」　踩球團禁忌？樂天.經紀人發聲

時尚界最大合併！Coach母公司傳將買下Michael Kors等品牌

中國恢復團客赴日韓觀光！當地網哀嚎「拜託不要」　吸2萬人按讚

巡視武器工廠！金正恩解除軍方最高將領職務　要求加強戰爭準備

食腦變形蟲是什麼？美154例僅4人存活　出現症狀「5天內致死」

30多人集體洗劫YSL門市！價值950萬精品掰了　歹徒分坐20輛車逃亡

生產時肩膀卡住！醫生猛拉「扯斷嬰兒頸部」慘死　家屬憤提告

「讓上課變有趣」女師同時和2學生愛愛　還想「劈腿第3男」被捕

睡夢遇火劫11死！法國木造別墅全面燃燒　2樓房客來不及逃

首爾危險了？金正恩用手指比南韓地圖　下令軍方備戰「更具攻勢」

夏威夷觀光小鎮燒成「末日廢墟」　最新衛星影像曝光

破除SM封殺魔咒！　金在中「時隔14年」登電視台MBC音樂節目

「奧斯卡得獎作主角」猝逝…1個月前剛現身慶生！女兒悲痛證實

前瞻8千多億花去哪？　國發會端成果報告：值得肯定不應被汙衊

職場ㄟ大小事講座邀請李志軒校長　分享教育創新逆思維

韓團CLC前成員Elkie首獻「第一次」　曝光台男擇偶條件！

柯基「好擔心你」惹哭媽　東森寵物「寵物溝通」高雄7店擴大舉辦

台積電7月營收1776.16億元　月增13.6%寫近六月高點

仿冒品終於抓到了！吳宗憲重批「太離譜」：政府要出面

時尚界最大合併！Coach母公司傳將買下Michael Kors等品牌

慘了！苗栗查獲外籍性工作者「感染愛滋」　衛生局籲尋芳客快篩檢

國際熱門新聞

天降落石！爸「肉身護女」脊椎斷　她恐終生殘疾

厄瓜多總統候選人遭暗殺　頭部中彈亡

壯男遭150公斤器材猛砸　重創脊椎

蘇丹停屍間爆滿！　首都街頭數千具遺體腐爛

偷用母情趣玩具！她知是「複製父下體形狀」

厄瓜多總統候選人「暗殺現場」畫面曝光

發現外星科技？哈佛教授30天內將公布論文

波莫斯科工廠爆炸60傷　蘑菇雲直衝天際

金正恩拔官高階將領　下令：擴大軍演做好戰爭準備

小笠原欣幸入選世界尊敬百大日人

她下廚款待「前夫一家」釀3死

橘色惡魔在台旋風　入選世界尊敬百大日人

市場靜待通膨數據　美股再黑191點

1國家指控「芭比」宣揚同性戀　禁止電影上映

更多熱門

相關新聞

韓警又收恐嚇電郵　威脅炸毀首爾塔、大使館

韓警又收恐嚇電郵　威脅炸毀首爾塔、大使館

南韓最大在野黨「共同民主黨」黨代表李在明官司纏訟不斷，一封7日從日本寄往首爾市廳公務員的電子郵件威脅，要在指定時間內殺害李在明，否則將引爆炸彈。昨（9）日，南韓警方接獲報案，指收到將炸毀日本駐韓大使館、國立中央博物館、南山首爾塔等地標的威脅電子郵件，追查後發現IP地址和李在明案一致。

澤倫斯基前顧問：美國要把對烏援助撥給台灣

澤倫斯基前顧問：美國要把對烏援助撥給台灣

金正恩拔官高階將領　下令：擴大軍演做好戰爭準備

金正恩拔官高階將領　下令：擴大軍演做好戰爭準備

橘色惡魔在台旋風　入選世界尊敬百大日人

橘色惡魔在台旋風　入選世界尊敬百大日人

AUKUS下一步　美國考慮於澳洲測試飛彈

AUKUS下一步　美國考慮於澳洲測試飛彈

關鍵字：

日韓要聞國際軍武北韓朝鮮金正恩首爾軍需工廠

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

言承旭失控哭了！淚提原生家庭創傷：我是被不要的

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

大S、具俊曄「家門口擁抱片」首曝光

林子偉下周披猿袍　台鋼獲大王4人

NONO涉性侵慘了！多名被害女秘赴北檢指控

女染食腦變形蟲亡！業者喊冤：不知她為何發病

林子偉百萬身價換王柏融議約權

台鋼雄鷹送出林子偉　確定換來樂天3球員

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

國內驚爆食腦變形蟲死亡個案！台大醫：無適當治療方法、死亡率99%

30歲男「求找高薪工作」　網推1職業：月入8萬

起底遭丟包21歲女　曝見面原因喊丟臉

更多

最夯影音

更多
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面