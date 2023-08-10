首爾危險了？金正恩用手指比南韓地圖　下令軍方備戰「更具攻勢」

▲金正恩9日召開黨中央軍委會擴大會議時，將手指指向南韓地圖中的首爾。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩最近行程滿檔，繼3至5日連續三天視察主要軍需工廠，昨（9）日又召開黨中央軍委會擴大會議，只見相片掛著一幅繪有南韓的地圖，而他指向首爾，要求做出「更具攻勢」的軍事對應行動，而他也指示軍需工廠必須推動各種軍備武器的大量生產，以求滿足軍方作戰需求。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩9日在平壤朝鮮勞動黨中央委員會總部召開中央軍事委員會擴大會議，他針對韓半島（朝鮮半島）局室進行深度剖析，要求軍方必須進行「更具攻勢」的戰爭準備工作，在敵方使用武力前執行「先發制人」的殲滅作戰行動，同時持續將更具遏阻威力的武器部署在前線供部隊使用。

▲金正恩9日召開黨中央軍委會擴大會議，要求做好更具攻勢的戰爭準備。（圖／路透）

金正恩最近頻頻視察軍需工廠，他在會議中強調軍需工廠的任務相當重要，「軍需工業部門的所有工廠、企業，必須滿足逐漸現代化的軍方作戰需求，正式推動軍備武器的大量生產。」

從北韓官媒公開的相片也可看到，金正恩用食指指向南韓地圖中首爾、以及匯集南韓陸海空三軍總部的忠清南道雞龍台的部份，要求必須針對破壞半島和平穩定、造成情勢惡化的主謀進行分析，分析敵方軍事動向後制定打擊敵方的攻勢方案。

金正恩還在軍事對策命令書上簽名，不過報導並未公開北韓具體的作戰計畫等內容。

▲金正恩在軍事對策命令書上簽名。（圖／路透）

南韓《韓聯社》、南韓統一部分析，北韓的行動恐怕和即將於8月底舉行的美韓「乙支自由之盾」（UFS）聯合軍演有關，先前每逢美國與南韓舉行乙支聯合軍演，便將軍演定調為侵略北韓的戰爭預演，而此次北韓官媒刻意釋出金正恩在地圖指向首爾的相片，可能是為了向南韓施加威脅，並將半島情勢惡化的原因歸咎給南韓。

另外，金正恩此次會議再度提到軍需工廠，還要求軍需工廠必須完成大量生產軍事武器的準備，顯示北韓可能有意發展「國防經濟產業」，而北韓軍售的主要客戶不排除為俄羅斯，俄國國防部長蕭依古曾於7月27日戰勝節前出訪平壤，俄國軍方代表團和北韓進行協商，而金正恩也陪同蕭依古參訪武器展覽會，推測可能是想趁俄烏戰爭，向俄國推銷、並提供自家武器。