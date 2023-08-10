南韓警方又收到「恐嚇電郵」！　威脅炸毀首爾塔、日本大使館

▲一封IP疑似來自日本的電子郵件，威脅要炸毀南山首爾塔。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大在野黨「共同民主黨」黨代表李在明官司纏訟不斷，一封7日從日本寄往首爾市廳公務員的電子郵件威脅，要在指定時間內殺害李在明，否則將引爆炸彈。昨（9）日，南韓警方接獲報案，指收到將炸毀日本駐韓大使館、國立中央博物館、南山首爾塔等地標的威脅電子郵件，追查後發現IP地址和李在明案一致。

根據《韓聯社》，南韓警方指出，昨（9）日上午10時接獲112報案，表示收到將炸毀位於首爾市龍山區的國立中央博物館、日本駐南韓大使館、南山首爾塔、日本人學校的恐怖威脅電子郵件，在追查後發現其電郵寄信人、收信人，以及電子郵件發送IP皆與當初首爾市廳公務員收到、威脅殺害李在明的電子郵件資訊完全一致。

首爾市廳公務員7日收到一封從日本帳戶發送的電子郵件，上面除了標示電話和傳真號碼，還表示「來自八雲法律事務所的山崗裕明已經完成定時炸彈設置」、「殺害李在明民主黨黨代表吧，若8月9日下午3時34分仍未有所行動的話，將引爆定時炸彈」。

近來南韓因數起隨機殺人案和「殺人預告」等恐怖威脅而陷入高度警戒狀態，對此警方緊急派出拆彈小組（EOD）、探測犬針對收到恐怖威脅的地方進行地毯式搜查，不過並未發現可疑物，9日下午剛好有從世界童軍大露營撤營的丹麥、挪威團員正在參訪國立中央博物館的展覽。

首爾警察廳網路犯罪搜查隊針對接連2封的電子郵件帳號和內容，推測兩起事件恐為同一人所為，而為求釐清具體寄件人資訊，已經向日本警視廳要求進行調查上的合作，目前日韓警方共享相關資料。

報導指出，由於電子郵件所具名的法律事務所、律師在日本是「真有其人」，因此不排除是電郵提到該名律師遭到冒名盜用，而日本先前也有法律事務所或律師遭到電話詐騙集團冒名盜用的案例。

一旦電郵寄件人的下落不明、或是身在非日本的其他國家，南韓警方將透過國際刑警組織發布紅色通緝令。

另外，南韓警方9日上午7時37分也接獲報案，指出首爾地鐵首爾市廳站廁所附近發現2個來路不明的箱子，疑似裝有爆裂物，警消出動人力前往現場後，發現箱子裡裝有甜甜圈，過程中還暫時封閉市廳站4、5號出口。