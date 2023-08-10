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厄瓜多總統候選人遭暗殺！現場「連開12槍」畫面曝　民眾尖叫奔逃

▲▼厄瓜多總統候選人費爾南多·比亞維森西奧（Fernando Villavicencio）遭暗殺。（圖／翻攝自推特）

▲費爾南多離開集會現場準備上車時遭暗殺。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

厄瓜多總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）9日遭暗殺身亡，當時他正從一場政治集會中離開，結果在準備上車時遭人暗殺身亡。從曝光的畫面可以聽到，兇手至少連開了12槍，槍響瞬間現場一片混亂，民眾紛紛低頭尖叫避逃。有傳出現場還發現了一顆未使用的手榴彈，不過尚未獲得官方證實。

綜合外媒報導，現任國會議員維拉維森修9日在首都基多（Quito）參加一場政治集會，從曝光的畫面可以看到，維拉維森修在兩名保鑣的帶領下從集會場所走出來時，身旁的支持群眾還不斷高喊他的名字，結果當他低頭進入車內的瞬間，響起至少12聲槍響，現場陷入一片混亂。

▲▼厄瓜多總統候選人費爾南多·比亞維森西奧（Fernando Villavicencio）遭暗殺。（圖／路透）

▲厄瓜多總統候選人維拉維森修遭暗殺身亡。（圖／路透）

在集會場所內的民眾同樣聽到槍聲，全都開始尖叫逃竄，有許多人壓低身體躲在牆壁後方，深怕槍手再次襲擊。當地媒體消息指出，維拉維森修頭部中了3槍，緊急送醫後仍宣告不治；另外傳出在現場發現一顆未使用的手榴彈，但尚未獲得官方證實。

▲▼厄瓜多總統候選人費爾南多·比亞維森西奧（Fernando Villavicencio）遭暗殺。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾聽到槍響後嚇得躲在牆邊。（圖／達志影像／美聯社）

厄瓜多即將於8月20日進行總統大選，作為8名候選人之一的維拉維森修，目前民調約在7.5％，支持度約居於第3位。現年59歲的維拉維森修過去曾是一名記者，也是知名的反貪腐運動人士，在厄瓜多議會擔任議員長達6年，他在2007年至2017年期間，大力抨擊前總統柯利亞（Rafael Correa）政府。

※以下畫面恐造成不適，請斟酌觀看

►快訊／厄瓜多總統候選人遭暗殺　頭部中彈亡

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