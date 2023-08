厄瓜多總統候選人遭暗殺！現場「連開12槍」畫面曝　民眾尖叫奔逃

▲費爾南多離開集會現場準備上車時遭暗殺。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

厄瓜多總統候選人維拉維森修(Fernando Villavicencio)9日遭暗殺身亡,當時他正從一場政治集會中離開,結果在準備上車時遭人暗殺身亡。從曝光的畫面可以聽到,兇手至少連開了12槍,槍響瞬間現場一片混亂,民眾紛紛低頭尖叫避逃。有傳出現場還發現了一顆未使用的手榴彈,不過尚未獲得官方證實。

綜合外媒報導,現任國會議員維拉維森修9日在首都基多(Quito)參加一場政治集會,從曝光的畫面可以看到,維拉維森修在兩名保鑣的帶領下從集會場所走出來時,身旁的支持群眾還不斷高喊他的名字,結果當他低頭進入車內的瞬間,響起至少12聲槍響,現場陷入一片混亂。

▲厄瓜多總統候選人維拉維森修遭暗殺身亡。(圖/路透)



在集會場所內的民眾同樣聽到槍聲,全都開始尖叫逃竄,有許多人壓低身體躲在牆壁後方,深怕槍手再次襲擊。當地媒體消息指出,維拉維森修頭部中了3槍,緊急送醫後仍宣告不治;另外傳出在現場發現一顆未使用的手榴彈,但尚未獲得官方證實。

▲民眾聽到槍響後嚇得躲在牆邊。(圖/達志影像/美聯社)



厄瓜多即將於8月20日進行總統大選,作為8名候選人之一的維拉維森修,目前民調約在7.5%,支持度約居於第3位。現年59歲的維拉維森修過去曾是一名記者,也是知名的反貪腐運動人士,在厄瓜多議會擔任議員長達6年,他在2007年至2017年期間,大力抨擊前總統柯利亞(Rafael Correa)政府。

※以下畫面恐造成不適,請斟酌觀看

BREAKING VIDEO: The moment shots rang out in the assassination of Ecuadorian Presidential candidate Fernando Villavicencio



More info coming out by the minute pic.twitter.com/bjCYKOSwR8