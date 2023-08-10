▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對2024總統大選，近日有大數據分析，過去一週，國民黨的侯友宜網路好感度排名第一。媒體人韋安分析，侯友宜的選情局勢，開始從逆境轉為順遂，且浮現出有利的「3大誘因」，可能讓他的民調有機會快速攀升。

韋安指出，首先，侯友宜這次訪日外交之旅，提出維繫台海和平穩定的兩岸政策方針，台日交流合作要點，以及各種場合的對應言談，向日本政界和國人，展現出足夠，且可稱讚的領袖氣質和內涵。近日，又推出全面有步驟的能源政策，以「無煤家園」對決綠營現行的「非核家園」，消除外界對他國政能力方面的質疑，不再用以往貶抑有色眼光來檢視。

第二，韋安說，侯友宜過去一心埋頭市政，甚少公關交際，公眾言論也不會逾越市政，黨內同志和百姓其實對他的了解都十分有限，個人優點無法讓外界體察的。現在，連日密集與各地小雞共餐交流，有機會和各縣市立委參選人面對面直接對談溝通。最近也安排系列公開行程與民眾的互動，展現親和及群眾魅力。

最後，韋安認為，侯友宜有多次同等級選戰操刀經驗，又是美國名校政治傳播博士，金溥聰帶領的選辦團隊不斷出擊，每次設定清晰議題方向，並且成功達成目標，幾乎彈無虛發，有明顯的專業優勢，強化議題及言論傳播效應，且兼顧到宣傳侯的優點和特質。這「3大誘因」，一改原本這3方面的弱勢。讓侯友宜的內在優勢，民眾可以看到感受到。與對手輿論攻防競爭，戰力效率提升。為選情提供多樣助力，形成爆發力拉抬選情。