黃國昌建物占用國有地！　新北市要他30天內拆違建

▲黃國昌違建占用國有地。（圖／左，記者李毓康攝／右，翻攝自新北市議員張錦豪臉書）



文／中央社

新北市地政局昨晚指出，前立委黃國昌等人占用國有土地案，經國有財產署確認身分後，已於8月4日發文黃國昌及其他8名占用人須30天內恢復合法使用，逾期將裁罰新台幣6萬元。

鏡電視昨晚報導，黃國昌住宅遭國產署認定侵占國有地，負責執行拆除的新北市政府遭質疑動作太慢，有包庇黃國昌之嫌。

三立電視昨晚報導，國產署7月17日已發函新北市政府，要求判定黃國昌等建物是否違反國土保安或公共安全，如果情節重大，就算是既存違建，也不予申租土地。

針對動作太慢有包庇之嫌的質疑，新北市地政局昨晚間發表聲明表示，處理人民檢舉違規使用案件，都一視同仁依法、依既有標準作業流程（SOP）辦理。

地政局指出，收到國產署的7月17日函文後，由於資料不齊全，請國產署補正資料，並確認占用人身分及戶籍資料後，已於8月4日發文黃國昌及另外8名占用人，請其於文到30天內恢復為合法使用。

地政局表示，若屆期未改善，將依區域計畫法裁處6萬元以上、30萬元以下罰鍰；依照裁罰基準，將採裁罰新台幣6萬元。

地政局指出，附近一整排共9棟建物違建，新北市府已確認屬既存違建，新北市工務局違章建築拆除大隊將依權責處理。黃國昌等占用人占用國有土地部分，後續由國產署依「國有非公用不動產被占用處理要點」處理。