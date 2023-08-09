郭台銘造勢破2萬人　國民黨議員：作夥拼當選！郭才有關公精神

▲國民黨議員王景山高喊支持郭台銘。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨屏東縣議長周典論今（9）晚舉辦「主流民意大聯盟」造勢大會，7點35分郭進場前一刻，現場宣布群眾已達到2萬人。引人關注的是，儘管國民黨考紀會主委黃怡騰警告黨紀處分，但多位國民黨籍民代仍到場主持及助講，甚至鼓動群眾作夥幫郭拼當選、拼參選，群眾也是紛紛高喊「酸宗痛、酸宗痛！」

本場「主流民意大聯盟」造勢大會由國民黨籍議長周典論主辦，他並陪同郭台銘大進場，場面相當熱烈。過程中，國民黨縣議員盧玟欣、無黨籍縣議員潘連周擔綱主持人；國民黨縣議員暨議會黨團書記長曹義雄、國民黨縣議員王景山均登台助講，力挺主流民意大聯盟，疾呼下架民進黨。

王景山登台助講時更意有所指地說，「現在講什麼關公重然諾，郭台銘有正義之氣，採購BNT疫苗，才是真正的關公精神！」王在結尾時宣布「現場已經2萬人」，並鼓動群眾說，「這樣有辦法代表郭當選、代表郭能參選嗎？還是不一定，所以大家還是要做夥拼！」

本場造勢事前引發國民黨密切關注，緊盯會否有違反黨紀的言行出現。國民黨考紀會主委黃怡騰今表示，所有具體的參與行為，國民黨中央、地方都有紀律系統來進行了解，對於有確切提供資料，一旦發生違反黨章規定、黨的決策，國民黨都會追蹤、調查、論處，一定給黨員一個交代，「這是一定的」。