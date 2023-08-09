出生36hrs被拋棄！罕病男20年後聯絡親生父母...結局超心碎

▲男子喬諾罹患罕見疾病，臉部會變形扭曲。（圖／翻攝自Jono Lancaster IG）

圖文／CTWANT

被家人拋棄，無疑是讓人心痛的事！英國一名男子因為罹患罕見疾病，影響到臉部五官，外表看起來很嚇人，因此在出生短短1天的時間，就被親生父母遺棄在醫院，直到20年後又聯繫到親生父母，迎來的卻是悲傷的結局。

來自西約克郡的喬諾（Jono Lancaster）向《每日郵報》透露，他在1984年10月出生時，罹患罕見疾病「崔契爾柯林斯症候群」（Treacher Collins Syndrome），會讓臉部扭曲變形，結果僅僅36小時，親生父母便不要他了，後來他被送到社會護理機構，被收養長大。

成長過程中，喬諾很討厭自己的長相，因為會遭受同學和路人的異樣眼光，甚至殘酷對待，不過養母總是給他鼓勵，「當她初次看到我時，她忍不住微笑；當她抱著我時，她立刻感覺到一種連結」。事實上，他從小就知道自己是被收養的，每年5月18日都會舉辦派對慶祝。

▲喬諾長大後嘗試和親生父母聯絡見面，卻遭到對方拒絕。（圖／翻攝自Jono Lancaster IG）

到了20多歲的時候，喬諾自認生活在非常美好的地方，但也想到自己的親生父母，花了一番功夫找到了聯絡方式，他寄了一封信，希望可以見面，然而2個禮拜後的回信讓人失望，因為親生父母表明不想和他再有任何接觸。

雖然很傷人，但喬諾覺得很驕傲，至少已經嘗試過，只是內心仍有一股怨恨，每每照鏡子的時候，就會感到充滿憤怒和仇恨。即使如此，他依舊會繼續努力生活，現在是一名模特兒、作家和勵志演說家，學會喜歡和自己不同的事物。

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