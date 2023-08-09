辣妹被控「菜刀捅8下」殺友！警循血跡逮人　她半裸喊：我是乖女孩

▲ 狄倫在里洛斯家中遇害。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國利物浦1年多前發生一起恐怖事件，一名年輕女子被控在家中攻擊一名男性友人，以菜刀狂砍8下導致對方傷重身亡，被捕時下半身全裸，還不斷向警方強調，「我是個乖女孩，我沒做錯什麼」，本案於8日開庭審理。

根據《太陽報》，27歲女子里洛斯（Learose Cheng）被控於去年3月14日在家中持菜刀殺害38歲男性友人狄倫（Dylan Bacon），當天稍早他們一起在酒吧喝酒，里洛斯對狄倫表現親密，後來疑似因不適而先行離開酒吧，但狄倫稍晚又透過窗戶看見里洛斯出現在另一家酒吧。

兩人接著一起前往里洛斯位於利物浦的家，而狄倫就是在她家遇害。有目擊者看見狄倫跌跌撞撞走出公寓，一隻腳沒穿鞋子且背部淌血。他後來被發現渾身是血倒在路邊，急救後仍在現場死亡。

警方循著血跡抵達里洛斯的家，接著雙方發生對峙。法庭上公開的警用密錄器影片顯示，里洛斯歇斯底里對員警大喊，「要射我的話就射啊！反正我都會死，我在流血」，「我他X一點都不在意，殺了我啊！」員警進到屋內後，里洛斯又開始聲稱，是狄倫先刺傷她的腿部後輕生，「因為他不想被關」。

里洛斯因腿部傷勢在現場接受治療，一邊向員警強調，「我是個乖女孩，我沒做錯什麼」，接著就被從滿是血跡的家中帶離，當時腰部以下是赤裸狀態。

驗屍結果發現，狄倫頭部與軀幹有8處刀傷，胸部與背部2處傷勢較深。而里洛斯目前對謀殺及過失殺人罪嫌全盤否認，審判仍在進行中。

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