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她「下廚請前公婆」結果全死了　警證實：應是吃下世界最毒菇

▲被稱為史上最毒菇的「死帽菇」。（圖／翻攝自維基百科）

▲被稱為史上最毒菇的「死帽菇」。（圖／翻攝自維基百科）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲維多利亞州日前發生一起食用有毒菇類後死亡的事件，當時負責下廚的48歲婦人因未食用而躲過一劫，卻造成她前夫的3名家人死亡、1人重傷，引發外界質疑是否為故意下毒。儘管婦人矢口否認，但警方仍要求她到警局接受訊問，同時表示對案件保持開放態度。

根據澳洲媒體news.com.au報導，現年48歲的派特森（Erin Patterson）7月29日親自下廚，邀請前夫的家人一起用餐。沒想到中午吃完飯後，派特森70歲的前公公帕特森（Don Patterson）與婆婆蓋兒（Gail）、婆婆66歲的妹妹希瑟（Heather Wilkinson）等3人在當晚出現嚴重中毒症狀，緊急送往醫院後仍宣告不治。

而希瑟的68歲丈夫威爾金森（Ian Wilkinson）則尚未脫離險境，目前仍在加護病房進行觀察。警方初步調查後指出，他們應該是吃下了被封為世界上毒性最強蕈類的「死帽菇」（Death Cap mushrooms）而喪命。

不過，外界質疑為何當時也在現場的派特森和2名女兒都安然無恙，引發了刻意下毒的猜測。派特森向媒體表示，她雖然與前夫離婚分居，但兩人關係非常好，前公婆就像自己的親生父母一樣，自己絕對不會殺害他們，也無意讓女兒失去爺爺奶奶。

維多利亞警方則證實，他們已經要求派特森接受訊問，目前未提出任何指控，但對案件持開放態度，「這是一個複雜的案件，目前尚未確認有毒菇類的來源，我們正在努力進行確認，我們要看看這起事件是邪惡的犯罪活動，還是偶然發生的。」

死帽菇的外觀與其他可食用蘑菇極其相似，但只要吃下30公克就有可能喪命；當地一位民眾向記者表示，在地人都知道不能去採野生菇類，因為它們非常危險。

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