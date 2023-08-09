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騎士內側車道鬼切右轉！「33周孕婦」慘摔躺地　雙手摸肚送醫

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市板橋區成都路與四川路一段口7日上午發生一起車禍！一名27歲邱姓騎士騎車行經該路段時，從內側車道鬼切出去想要右轉，當場與懷胎33周的39歲程姓孕婦發生碰撞，導致程女慘摔在地，被送往醫院治療，而程女預計將於8月底生產，所幸人與寶寶並無大礙。

▲新北市板橋區四川路一段發生車禍，33周孕婦慘摔送醫。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲新北市板橋區四川路一段發生車禍，33周孕婦慘摔送醫。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方7日上午9時44分接獲通報，板橋區成都路與四川路一段口發生交通事故，趕抵現場處理。根據調查，事發當時邱男騎機車沿四川路往中山路方向行駛，行經事故路段時，與騎乘機車的程女發生碰撞，導致程女當場人車失控倒地。

▲新北市板橋區四川路一段發生車禍，33周孕婦慘摔送醫。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方對雙方進行酒測，酒精濃度均為0，所幸程女僅有擦挫傷，並無嚴重傷勢，被送往亞東紀念醫院治療，狀況穩定並無大礙。至於詳細事發原因、經過及肇事責任，警方已調閱附近監視器畫面釐清中，同時呼籲轉彎車應禮讓直行車及轉彎車應先行駛外側車道，以免釀禍。

▲新北市板橋區四川路一段發生車禍，33周孕婦慘摔送醫。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

透過路口監視器畫面可發現，事發當時邱男快抵達路口，突然從內側車道切出右轉，直行的程女疑似閃避不及，車頭遭邱男的車尾掃到，瞬間失去平衡重摔倒地，程女躺在地上雙手撫摸肚子，所幸事發當時後方除了一台腳踏車外，並無其他大型車輛，否則後果不堪設想。

▲新北市板橋區四川路一段發生車禍，33周孕婦慘摔送醫。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

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