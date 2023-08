纜車因雷擊停運！300多人受困加拿大班夫國家公園　睡地板過夜

▲加拿大班夫國家公園(Banff National Park)。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

加拿大班夫國家公園的纜車設施7日晚間因雷擊停運,約有300人受困硫磺山(Sulphur),只能蜷縮在地上過夜,直到8日上午才開始進行疏散。有遊客抱怨,相關單位針對突發狀況的事前準備居然如此欠缺,感到相當震驚。

衛報引述遊客社群平台發文指出,在受困情況發生後,紀念禮品店家並未提供毯子等物品,等了兩個小時,餐廳才提供食物,「沒有人告訴我們到底發生什麼事。」依據影片,大多數遊客睡地板過夜,蜷縮在銀色應急毯子下。

Current situation at the @BanffGondola The lack of preparedness for situations like this is astonishing. Not even the gift shop is giving away blankets, sweaters etc… only the restaurants started to provide food after 2 hours here and with nobody telling us what is going on pic.twitter.com/ERUWf3MI27