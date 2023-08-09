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曾被視為馬斯克接班人　特斯拉財務長突請辭

▲▼特斯拉。（圖／路透）

▲特斯拉指出，柯克宏計劃在公司待到年底，好協助塔內賈「無縫接軌」。（圖／路透）

中央社舊金山8日綜合外電報導

電動車大廠特斯拉財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）請辭，消息一出令分析師大感意外，因為他們原本認為在特斯拉效力13年的柯克宏，有可能成為執行長馬斯克的接班人。

全球最大電動車製造商特斯拉（Tesla）並未說明柯克宏辭職原因，而45歲的塔內賈（Vaibhav Taneja）從4日起便接下柯克宏的工作，但仍兼任會計長一職。

特斯拉指出，柯克宏計劃在公司待到年底，好協助塔內賈「無縫接軌」。

路透社報導，特斯拉管理階層的深度和接班計畫，一直是投資人關注的焦點，自從馬斯克（Elon Musk）2022年收購現更名為X的推特（Twitter）以來，更是如此。

相較於反覆無常的馬斯克，柯克宏被視為一股有效率且較為溫和的平衡力量，也是最常露臉的特斯拉高層之一，經常與分析師通話，並對外介紹公司策略和產品。

「全球投資」（Globalt Investments）資深投資組合經理馬丁（Thomas Martin）說：「柯克宏能擔任馬斯克和其他高階主管間有效的溝通橋樑，這是一種不可多得、難能可貴，卻難以量化的綜合技能。」

特斯拉股價在盤後交易中下跌1%。

柯克宏在職場社交平台領英（LinkedIn）上發文說：「身為這家公司的一員是很特別的經歷，我對自己13年前加入以來，我們攜手完成的工作感到自豪無比。」

深水資產管理公司（Deepwater Asset Management）經理合夥人孟斯特（Gene Munster）說：「柯克宏會在特斯拉待到年底，證明了他的離開只是基於個人因素。這個個人因素可能是與馬斯克共事非常辛苦，而他已屈就了13年。」

馬斯克在X上發文說：「我要感謝柯克宏在13年的艱難歲月中，為特斯拉做出的諸多貢獻。十分感謝他，也祝他在職涯的下個階段一切順利。」

特斯拉董事詹姆斯．梅鐸（James Murdoch）去年11月曾表示，馬斯克已經決定了可能的接班人，但並未透露其身分。

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