烏克蘭反攻「俄軍第1道防線」還沒突破　CNN曝西方悲觀評估





▲烏克蘭今年6月展開反攻，但進度比預期更慢。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

4名美國與西方高官向CNN透露，在烏克蘭發動反攻數周後，他們對於基輔重奪重要領土的能力，有著「發人深省」的評估。其中一名西方外交官說，「俄羅斯人有很多防線，而他們（烏）還沒有真正突破第一道防線。」

根據官員說法，基輔在東南部前線難以取得突破，俄軍透過上萬枚地雷及壕溝網絡打造的層層防線，已經讓他們承受驚人損失，如今隨著秋天即將來臨，天氣及戰鬥條件都將惡化，推進機會更加限縮。此外，烏兵只有短短8周培訓時間，就要使用西方的坦克與其他新型武器系統，導致反攻進度緩慢，進一步表明轉變成聯合機械化戰鬥部隊的難度。

一名西方高級外交官員直言，「我認為，他們要真正取得改變衝突平衡的進展，是極度、高度不可能的…如果他們在過去7、8周未能取得更多突破，在消耗更多兵力的情況下，有什麼可能性會突然做到呢？」

▲烏克蘭持續接受西方軍武，對抗俄羅斯。（圖／路透）

一名美國高官表示，烏克蘭缺乏前線成果，也是更頻繁打擊俄國領土的原因之一，因為此舉能夠「展現俄羅斯的脆弱性」。華府承認烏軍正在面臨困難，但仍對新進展抱有希望，「我們全都承認，這比任何人、包括烏克蘭人所希望的更艱難也更緩慢。但我們仍然相信，有時間和空間，讓他們能夠取得進展。」

CNN指出，上述評估與反攻初期的樂觀態度形成鮮明對比，如今西方官員認為這些期待是「不切實際的」，部分政府更開始施壓烏克蘭和談，包括考慮領土讓步的可能性。另一些官員擔心，期待與結果之間的差距不斷擴大，將在基輔及西方之間引發「責怪遊戲」，進而導致盟友分歧。一名西方高級外交官說，「問題在於烏克蘭人有可能互相責怪，然後怪在我們身上。」

民主黨籍的伊利諾州眾議員奎格利（Mike Quigley）日前飛往歐洲，與培訓烏軍的美國指揮官見面。他說，「我們的簡報發人深省，讓我們想起了他們曾面臨的挑戰。這是戰爭最艱困的時刻。普丁就是在等這個。他可以犧牲屍體爭取時間。」