東京超商深夜砍人！持刀男犯案「僅花1分鐘」　2店員重傷

記者王佩翊／編譯

日本東京都9日發生砍人事件，一名20多歲男子持刀闖入一間超商後，隨即攻擊店內的2名員工，導致2人重傷，便騎乘腳踏車往北方逃亡。直到當天中午犯案男子才自行到派出所投案。警方預計今天就能取得逮捕令，並依殺人未遂嫌疑將其逮捕。

根據《日本新聞網》報導，該名20多歲男子9日凌晨2時半左右，手持菜刀闖入位在東京都足立區谷在家的一間便利商店，並攻擊當時站在收銀台的40多歲女性店員，一刀捅進對方的背部。

男子隨後又衝進超商深處的後廚，並持刀往60多歲男性店員的右手臂砍。目前已知，2名店員皆受重傷。警方表示，男子什麼商品都沒有搶，砍人後隨即就騎腳踏車往北方揚長而去，整個犯案過程僅花了短短1分鐘。

男子逃走後，當天中午12時20分卻又主動前往足立區竹之塚警察署旗下的派出所投案，坦承超商砍人案是自己所為。

警視廳目前已依殺人未遂嫌疑申請逮捕令，預計今天就能取得逮捕令並將其逮捕。接下來也將進一步分析監視器畫面，並釐清整個犯案過程。