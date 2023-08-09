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泰男潑油縱火　報仇鄰居不成「還燒到自己」！求救慘樣曝光

▲▼泰國男子為報復鄰居縱火，卻不慎燒到自己。（圖／翻攝自Facebook）

▲泰國男子為報復鄰居縱火，卻不慎燒到自己。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國東部春武里府一名47歲男子因噪音問題遭到鄰居投訴，憤而跑到鄰居家縱火，他4日趁夜幕低垂，提著汽油桶爬上鄰居家的二樓屋頂，在點火之前汽油不慎濺到身上，導致後來火燒到了自己，導致他臉部、雙臂和雙腿都被燒傷。

綜合泰媒報導，住在梭桃邑縣（Sattahip）海濱地區Bang Saray的47歲男子奈特（Net Anantakul）是一名修船工，先前因為維修漁船發出巨大噪音與難聞的氣味，相隔50到60公尺的一戶鄰居受不了向市政當局投訴，行政官員到現場檢查後要求奈特停止修船，導致他頓失收入。

▲▼泰國男子為報復鄰居縱火，卻不慎燒到自己。（圖／翻攝自Facebook）

▲奈特逃回家忍耐多時，但眼看燒傷的水泡越來越大，終於向救難單位求援。（圖／翻攝自Facebook）

奈特氣不過，於是在4日晚上10點左右，提著一桶汽油爬到鄰居家的二樓屋頂，打算縱火燒房。然而，他不慎將汽油噴濺到自己身上，讓這個計畫發生毀滅性的失誤，他點火後整個人被火焰包圍，嚴重燒傷，趕緊逃回家中。33歲女鄰居當時不在家，但她的外籍伴侶發現二樓起火，立刻聯繫消防單位滅火，隨後發現了汽油痕跡與油桶。

奈特忍不住燒傷的疼痛與越來越大的水泡，最終在隔天上午通知了救援單位，救援人員看見他的臉部被燒黑，雙腿與手臂都有嚴重燒傷痕跡，看起來像是喝過酒的狀態，但意識清醒且能正常交談。當地警方上午10時30分收到救援部門通知，稱他們處理了一名燒傷患者，奈特在被送醫治療的途中向當局人員坦承了他的報復計畫。

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