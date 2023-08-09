美國傳9日發布對中投資禁令　AI、量子運算等3領域收緊限制

▲美國將限制企業在中國投資AI、量子運算等高科技產業。圖為上海2023年世界人工智慧大會（WAIC 2023）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美媒先前報導指出，美國總統拜登將於本周下達一項行政命令，以審查涉及敏感技術的對中投資。一名美國政府高層向路透社透露，白宮將於美東時間9日詳細說明限制在中國投資的相關計畫。知情人士表示，限制命令將禁止私募股權和風險投資公司，對中國先進半導體、人工智慧、量子運算等高科技領域進行投資。

根據路透社報導，美國政府高級官員表示，白宮預計9日將下達命令，並詳細說明禁止美國資金對中投資部分敏感技術，並要求向美國政府披露投資內容的相關計畫。這項計畫旨在防止美國的資本與專業知識外流，協助中國發展科技，可能被用於支持中國軍事現代化，並威脅美國國家安全。

消息人士指出，新的命令還要求更廣泛的投資活動需要通知政府，而部分交易則將被直接禁止，違反規定者將面臨罰款，並被迫出脫持股，估計先進半導體、量子計算、人工智慧（AI）等領域的美國私募股權、風險投資與合資公司將成為限制對象。紐約時報報導稱，近幾年來，美中之間投資急遽減少，但風險投資與私募股權公司仍在繼續尋找合作機會，進入中國科技產業。

報導提到，拜登政府預計先公布禁令計畫，但不會立即生效，在最終定案之前會考慮業界的反饋與評論，限制範圍也不會涵蓋對中國股債的投資組合。戰略與國際研究中心（CSIS）智庫專家Emily Benson表示，她認為AI領域的投資只有針對軍事用途與軍事對象將被禁止，其他範疇的投資只需事先通知政府，但判斷與定義哪些AI投資屬於軍事範疇的責任將落在政府身上。

拜登政府官員強調，限制美國對中投資的任何措施都將是特定且狹隘的，並不像北京所宣稱的全面性「技術封鎖」，採取行動純粹是為了保護美國國家安全，而不是為了損害中國經濟。紐約時報表示，這項措施未推出前已經受到國會共和黨人與其他人士的批評，有人認為這些限制會使美國經濟處於不利地位，因為其他國家將繼續與中國建立技術合作夥伴關係，至於資本方面中國也並不缺乏。

美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）非常駐資深研究員Nicholas R. Lardy表示，在中國2021年與2022年的外國直接投資中，美國只占不到5%，「除非中國的其他主要投資國採取類似的限制措施，否則我認為這是浪費時間。」與此同時，拜登政府持續鼓勵其他盟國政府採取類似限制措施，並尋找中國以外的供應商，降低供應鏈風險。