民宿訂到「詭異殺手屋」　2女找到隱藏密室「牆上還有偷窺孔」

▲2女在民宿內發現多個密室和隱藏通道。（圖／翻攝自TikTok／tierrasaurusrex）

記者李振慧／綜合報導

美國2名女子到奧勒岡州波特蘭市旅遊，入住民宿時意外發現房子設計有許多詭異之處，發現房子無法從前門進入，得使用後門，還在多個壁櫃內找到隱藏通道和密室，宛如連環殺手所設計的家，讓她們非常害怕，影片也在網路上爆紅。

女子蒂拉(Tierra Burris)與閨蜜史嘉蕾(Scarlet Wolf)花費美元3500元（約台幣11萬元），在Airbnb訂購短租2星期的公寓居住，原本她們還覺得房子看起來十分華麗、美麗，然而入住後卻發現許多詭異之處。

蒂拉表示，「首先，我們到了以後，發現房東給的地址是錯的，那個地址根本什麼東西都沒有」，好不容易抵達正確地點後，又被禁止從前門進入屋內，必須從後門直接進入臥室，還在屋外找到一把藏起來可以進入家中小門的鑰匙。

▲牆上甚至還有偷窺孔。（圖／翻攝自TikTok／tierrasaurusrex）

蒂拉與好友後來又注意到，房子裡面的格局和許多設計都十分奇怪，還在許多壁櫃中找到可以容納一個人進入的隱藏通道和密室，通道內甚至有小洞可以窺視房間，地下室中同樣也發現隱藏通道與密室，但她們已經害怕到完全不敢進去。

蒂拉把影片分享到網路後，獲得500多萬人次觀看，詭異屋讓許多網友留言，「我一開始發現外面又藏了一把鑰匙，我就不會住了」、「密室裡竟然有偷窺孔，好可怕」，但也有網友表示，以前舊時代的房子常常會設計隱藏通道，方便工人工作時出入。蒂拉後來回應，她與朋友因為擔心住得不安全，向訂房網站申訴後已經順利獲得全額退款。