環球小姐選美被迫「脫衣裸拍」禁穿胸罩　眾人猛盯！佳麗錯愕遮胸

▲印尼環球小姐選拔賽爆發爭議。（示意圖／翻攝自IG／missuniverse_id）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼環球小姐選拔賽驚爆性騷事件，多名參賽選手指控，她們被要求在眾人面前脫光衣物，在胸罩也不能穿的狀態下進行身體檢查並拍照，甚至被要求擺出把腳跨上椅子的姿勢。已知當時有男性在場，參賽者用手遮住雙峰卻被大聲喝斥，只能像展示品一般被人盯著看，憤而前往警局報案。

綜合雅加達環球報、BBC等報導，這起事件發生8月3日決賽的前兩天，參賽者拿到指定服裝後進入會場準備拍攝，沒想到此時主辦單位突然加入身體檢查的環節。依據參賽者PJ的說法，當時她被告知脫下包括胸罩的所有衣物，只能穿著內褲。

PJ稱，當時會場人潮擁擠，也有男性在場，把衣服脫掉之後就用手遮住胸部，但卻遭大聲喝斥「沒有對自己的身體感到驕傲」。不只如此，還有選手被要求擺姿勢拍照，包括把腳跨上椅子。

Salah seorang finalis Miss Universe Indonesia berinisial PJ beberkan kronologi saat dirinya melakukan body checking. Berikut penjelasannya! pic.twitter.com/ra9MoOoK90 — detikcom (@detikcom) August 8, 2023

參賽者指出，儘管當時身體檢查環節是在封閉房間內進行，但場內有男性在場，且大門並未完全關上，外面的人可以看見場內狀況，「身為一名女性，我覺得我作為女性的權利受到侵犯，心理受到影響，無法入睡」。

這一切讓許多參賽者無法接受，其中一人7日前往雅加達市警局總部報案，迄今已有6名參賽者向警方投訴。代表3名選手的梅莉莎（Mellisa Anggraeni）證實相關消息，還說會有更多人站出來，「這些行為是對女性尊嚴的侵犯，尤其是在有異性圍觀的情況下進行身體檢查」。

針對相關控訴，主辦單位稱，身體檢查的環節是為了檢查參賽者身上的疤痕或刺青。印尼環球小姐大會總監波比卡佩拉（Poppy Capella）則說，將對相關指控進行調查。雅加達警方表示，這些投訴將作為進一步調查的依據。

獲得2015年世界小姐選美季軍的印尼小姐哈芬提（Maria Harfanti）提到，有身體檢查的環節很正常，但選手通常不會被要求脫光衣服。