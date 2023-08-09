他評郭柯侯　侯友宜「無言」、柯文哲「失言」、郭台銘「口出狂言」

▲賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨副秘書長黃建嘉今（9日）暗諷，國民黨總統參選人侯友宜讓人感到「無言」，民眾黨總統參選人柯文哲常常「失言」，可能要出來選總統的鴻海創辦人郭台銘讓人感覺「口出狂言」；他不認為民進黨總統參選人賴清德現在35％支持度是民調天花板，賴現在提出各種政策，被認為是「願意改革」的人，也擁有領導人很重要的特質。

▲「齊有此理」訪問民進黨副秘書長黃建嘉（左）。（圖／YahooTV提供）

黃建嘉今天中午接受Yahoo TV網路節目「齊有此理」專訪，對於各陣營對手，他表示，有一個對手（指侯友宜）被問問題，回答讓人感到很「無言」，有一個對手（指柯文哲）講女性和其他議題，讓人感到「失言」，另外一個可能要出來選的人（指郭台銘），常常讓人感覺「口出狂言」。

此外，針對主持人王時齊詢問，自從民眾黨曝光柯文哲開演唱會之後，民調往上竄升，國民黨主席朱立倫也說，現在侯友宜「超柯趕賴」，但藍白內參民調與民進黨內參民調是否有差異？黃建嘉表示，他看不出來演唱會完之後，柯文哲民調可以往上的可能性在哪裡、利多在哪裡，反而許多仇女、厭女的言論在演唱會後不斷被提出來，這些話都從柯文哲嘴巴裡說出來，發言人有什麼好辯解的？黃直言，「朱立倫跟柯文哲，其中一個人說謊，或兩個人都說謊」。

黃建嘉說，侯友宜現在終於沒有在講「好好做歹誌」了，但他講了什麼？外界也看不出來，如果是這樣的情況，坦白說他也看不出民調往上升的可能性。