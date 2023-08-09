批侯友宜變「擁核急先鋒」　民進黨：為選票背叛新北市民？

▲張志豪（左）與陳世凱（右）質疑侯友宜的能源政策。（資料照／翻攝自民進黨直播）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（9日）宣布能源政策，強調「有核安當然可以用核電」，指未來將研議台灣4座核電廠可否延役、重啟、使用。對此，民進黨發言人張志豪批，核電議題對每位新北市民來說都很沉重，侯友宜總統參選人根本打臉侯友宜市長；民進黨總統參選人賴清德競辦發言人陳世凱也質疑，侯友宜有得到北北基700萬居民的同意嗎？難道為了選票，要背叛新北市民嗎？

陳世凱表示，侯友宜今天再提核電延役，甚至說要重啟核四，再次凸顯侯友宜不僅不熟國政，更不負責任，事實上，核一、核二都已達到運轉年限，目前已經進入除役狀態，且新北市府卡了乾式貯存設施水保計畫長達10年之久，侯友宜就是核廢料無法解決的始作俑者，「我們要請問侯友宜，請問你核廢料的最終處置廠要設在哪裡？敢不敢正面回答這個問題？」他說，2016年8月4號，侯友宜說「一定要讓核一、核二準時除役」；2023年的今天，卻急轉彎說要延役，根本就是在打臉自己。

陳世凱追問，核一、核二、核四都在新北市，所以新北市的大家長侯友宜說要延役、重啟的同時，有得到北北基700萬居民的同意嗎？難道為了選票要背叛新北市民嗎？呼籲侯市長，不要再繼續把口號當政見，把批評當策略。

此外，張志豪表示，過去侯友宜說，「沒有核安、沒有能力處理核廢料，就沒有資格用核電」，但現在侯友宜卻因為選舉變成「擁核急先鋒」，儼然被核能幫綁架！2021年的四大公投，人民用具體的行動告訴政府「反對重啟核四」，也代表人民要向世界能源主張接軌的決心，而且目前台灣核能並非主要發電來源。

張志豪指出，重啟核四不僅違反2021年反對核四重啟的公投共識；主張核一、核二延役，更是無視核一、核二燃料棒已經無法退出爐心之事實，這件事正是因為核一核廢料乾式貯存設施已完工，但一直被新北市政府卡住無法使用，導致核廢料貯存問題無解；核一、核二、核四都集中在北台灣，延役及重啟將讓北北基700萬人口重新面臨核安風險。

至於核廢料問題，張志豪指出，過去政府曾在許多地方進行核廢料處置選址評估，近年來國民黨執政的地方首長包括宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴都反對宜蘭、花蓮、台東成為核廢料場址，現在侯友宜說核一、核二、核三要延役，還要重啟核四，請問侯友宜有問過這些曾被列為核廢料選址地區的民意嗎？

張志豪說明，離譜的是，核一、二、三、四還不夠，侯友宜還主張增加不知落腳於何處的「新核電」小型核能電廠（SMR）。

他說，「擁核急先鋒」侯友宜不僅主張舊的核一、核二、核三要延役，蓋不好的核四要重啟，未來全台還可能增加很多不知落腳於何處的「新核電」小型核能電廠，請問侯友宜有問過各地的民意嗎？這都是民眾非常關心的問題，而侯市長今天的擁核主張，根本是「票投國民黨，核廢無法擋」，令人遺憾。