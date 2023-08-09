侯友宜喊「核一、二、三延役」　賴品妤：重啟個屁！一本正經講幹話

▲民進黨立委賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（9日）承諾，將在總統第一任期內完成核一、核二、核三安全延役，重新運轉，也要推動核四安全重啟。民進黨立委賴品妤直言，侯過去說一定要讓核一、核二準時除役，而核一早已進入除役工程、陸續拆除關鍵發電設施，這個電廠根本不可能再發電，「請問侯友宜，重啟個屁！他都在一本正經講幹話。」

賴品妤直言，核一廠乾貯設施2013年就完成，台電13次送出申請卻都被新北市府卡關，法院也判決台電勝訴，核二廠也進入除役工程，台電2015年向新北市府申請廢水污染削減計畫，新北市府始終沒有同意，導致乾貯場無法興建，核廢料沒有地方放置、反應爐無法更換燃料，甚至造成提早半年停機。

賴品妤指出，侯友宜居然不排除重啟核四，核四爭議不斷，貢寮居民已經抗爭數十年，沒想到過去對韓國瑜喊重啟核四「非常痛心」的侯友宜，時至今日，為何侯友宜成為國民黨候選人180度大轉彎？侯友宜背棄新北市民，對於核廢料議題始終玩兩面手法，一方面要中央找解方、一方面卡關乾貯設施 請問侯友宜把新北市民放在哪裡？

對於侯友宜提出的能源政策，賴品妤直言，既然他主張重啟核電，國民黨現在有14位縣市首長，有誰願意公開表態，願意接納核廢最終處置場？