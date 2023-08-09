潛艇堡之亂？改名「SUBWAY」換取終生免費吃　近萬名狂粉響應

▲國際連鎖速食巨頭SUBWAY以美味的潛艇堡聞名全球。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

國際連鎖速食品牌SUBWAY推出新促銷活動，如果把名字更改為品牌名稱「Subway」，就能獲得「終生免費享用潛艇堡」的超狂優惠。該公司於8日宣布，在短短96小時內，就吸引近1萬名粉絲報名響應。

根據活動規定，民眾只要在網站「SubwayNameChange.com」提供全名，即可報名成功，唯一幸運得主將在本月稍晚抽籤選出。但實際上，所謂「終生免費」指的是，此人能在餘生使用一張價值5萬美元（約新台幣158萬元）的禮物卡。

▲改名活動已於8月4日截止。（圖／翻攝SubwayNameChange.com）

幸運得主將有4個月期限改名，提供正式證明後，即可獲贈禮物卡。此外，750美元（約新台幣2.4萬元）的法律及手續費用，也由這間潛艇堡公司全額補貼。

事實上，這已經不是SUBWAY第一次發起類似活動。在他們2022年推出的企劃中，如果民眾把最新促銷「Subway Series」的Logo刺青在身上，也能透過價值5萬美元的禮物卡，獲得終生免費潛艇堡，而限額1人的幸運得主是來自科羅拉多州的昆茲（James Kunz）。

