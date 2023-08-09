「每天走4000步」可降低早死風險！　專家曝關鍵：越早開始越好

▲研究顯示每天走4000步可以顯著降低早死風險。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

歐洲一項最新研究顯示，每天走4000步可以顯著降低早死風險，每天走2337步可降低死於心血管疾病的風險。專家也說，「走的步數越多，對健康的影響就越好，每天增加500到1000步，就能顯著降低死亡率。」

這項發表在《歐洲預防心臟病學》期刊上的研究，綜合分析了來自澳洲、日本、挪威、西班牙、英國和美國的17項研究結果，依照22.7萬名參與者的數據顯示，每天走大約4000步與降低早死風險有著顯著相關，而對風險影響最大的是走超過7000步，另外行走約2萬步對人的益處則是最大。

《歐洲心臟病學會》期刊副主編、研究第一作者巴納赫（Maciej Banach）表示，這項研究屬於觀察性的，只能顯示行走步數和健康的相關聯，而非直接的因果關係，「走的步數越多，對健康的影響就越好，每天增加500到1000步，就能顯著降低死亡率。」

巴納赫指出，每天行走少於5000步就等同於「久坐」的生活方式，「我們發現，每天增加1000步可以降低15％死於任何原因的風險，每天增加500步可以降低7％死於心血管疾病的風險。」

研究結果顯示，步行對所有國家男性和女性的健康益處是相同的，但在60歲以上老年人死亡風險因步行而降低的幅度，比60歲以下的人還要小，「60歲以上老年人每天步行6000至1萬步的話，早死風險降低42％；而60歲以下的人每天步行7000至1.3萬步，早死風險可降低49％。」

巴納赫表示，這種差異可以用「越早開始越好」的方法來解決，建議民眾盡早開始任何形式的健康生活方式，不論是按時運動或健康飲食，都將對膽固醇、血壓、血糖和其他疾病誘因產生影響。