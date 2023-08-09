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侯友宜喊2040重啟核四　綠列侯語錄批背棄新北市民：哪個才是你？

▲▼侯友宜能源政策記者會。（圖／記者許靖騏攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜召開能源政策記者會 。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（9日）承諾，將在總統第一任期內完成核一、核二、核三檢查檢修工作，安全延役，重新運轉，也要在安全無虞下，推動核四安全重啟。對此，民進黨團回應，侯友宜把核能當作爭取深藍支持的投名狀，已經下定決心被深藍基本盤綁架，更背叛過去他宣稱要保護的新北市民、決定要重回馬英九9.2％老路。

對於侯友宜能源政策，民進黨團幹事長劉世芳表示，侯友宜2016年表示一定要讓核一、核二準時除役，2019年說重啟核四假議題，2021年說核廢料不解決如何重啟核電，侯友宜2023年5月開始大轉彎，提到非核家園是最大騙局、核能絕對是能源選項。請問2019年的侯友宜跟2023年之後的侯友宜，哪個才是侯友宜？究竟哪個能源政策是他心中的能源政策？

立委參選人何博文喊話，侯友宜選情再怎麼樣告急，都不應該違背自己良心以及對新北市民承諾，侯說核電是最乾淨能源，請問核廢料如何處理？過去侯友宜擔任副市長、市長，都反對乾式貯存槽建置，連這都反對，請問未來核一、核二延役核廢料要放哪裡？侯友宜從頭到尾不解釋，若核電廠是最乾淨能源，那為何不能處理核廢料？

民進黨立委洪申翰指出，侯友宜把核能當作爭取深藍支持的投名狀，已經下定決心被深藍基本盤綁架，更背叛過去他宣稱要保護的新北市民、決定要重回馬英九9.2％老路。

洪申翰指出，侯友宜一直想撇清，說自己過去沒有喊「反對核能」四個字，但過去侯友宜不斷強調核廢料無法處理，如何使用核電？但今年5月17日後侯友宜改口不再提核廢料，剛剛只說要科學處理，但核廢料在台灣最大難題就是到底要放哪裡？這是最核心問題，侯友宜在記者會中完全迴避不談。

洪申翰表示，現在各縣市藍營多數執政，不管是侯友宜、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、金門縣長陳福海、屏東縣長饒慶鈴，每一個縣市長都堅持反對核廢料場址、侯友宜當時也反對，但當他不是新北市長、而是國民黨參選人後，核廢料沒地方放的問題就不再是問題。

洪申翰質疑，侯友宜過去強調重啟核四是假議題，這也是他公投時躲起來的原因，但他剛剛說2040年重啟核四，核四1999年開始興建，我們為什麼要一座要蓋40年的核電廠？侯友宜說重啟核四是假議題，為何現在還要花大量社會資源重新評估一個假議題？為了總統權位背叛支持自己的新北選民，非常惡劣。

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