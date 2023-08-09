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度假回家馬桶被大蛇霸佔　女「2天才逮到」崩潰：3周不敢上廁所

度假回家馬桶被大蛇霸佔　女「花2天才逮到」崩潰：3周不敢上廁所。（圖／翻攝自Instagram／rattlesnakesolutions）

▲女返家發現馬桶有蛇。（圖／翻攝自Instagram／rattlesnakesolutions

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州一名女子度假回來，發現家裡竟然被「不速之客」霸佔，一條大蛇出現在廁所中，嚇得她趕緊找捕蛇專家幫忙，然而大蛇十分靈敏難抓，捕蛇專家花了2天才終於抓到，讓她心靈留下陰影，長達3周都不敢用家中廁所。

居住在土桑卡塔利娜麓山區(Catalina Foothills)的蜜雪兒(Michelle Lespron)表示，她返家時發現家裡竟然有一條大蛇，「我當下立刻大聲尖叫、往後跳，把馬桶蓋蓋下去，後來我把這件事丟給朋友，大家都覺得我在開玩笑，才不是，這真的發生在我的浴室」。

蜜雪兒後來聯繫捕蛇公司Rattlesnake Solutions幫忙抓蛇，然而這條蛇卻非常難抓，讓他們連續花了2天，多次造訪後才終於抓住躲在廁所中的鞭蛇(Coachwhip snake)。

影片中可看到，大黑蛇被抓出來時，情緒似乎非常不高興，還拼命攻擊捕蛇人員，幸好這種蛇是無毒的。蜜雪兒表示，事件對她心靈造成陰影，讓她長達3個禮拜都不敢用那間廁所，現在她每次上廁所前一定會開燈，確保不會有任何東西突然跑出來。

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