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美國擔憂北韓賣核武給俄國　警告：必將承擔任何後果

▲▼美國國防部副發言人辛格。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部副發言人辛格。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩3至5日連續三天視察主要軍需工廠，監督超大型放射砲（多管火箭砲）、戰略巡弋飛彈、飛彈發射台、無人攻擊機引擎、狙擊武器的生產，引發外界質疑北韓是否將向俄國提供軍武。對此，美國國防部鄭重警告，表示北韓和俄國的任何武器交易皆違反聯合國安理會決議。

根據韓媒《News1》，美國國防部副發言人辛格（Sabrina Singh）於當地時間8日召開例行簡報會議，現場有記者提問「美國是否擔憂北韓會向大國販售核武」，對此她直言不諱，「若您是想詢問北韓正考慮向俄國販賣武器的報導，是的，我們非常擔憂」。

辛格強調，北韓和俄羅斯無論進行何種形式的武器販賣或交易，都已經違反聯合國安理會決議，「我方（美國）將持續辨別北韓和俄國之間的武器交易，並持續對外公開。決定和北韓進行（武器）貿易、或是正在籌劃的所有國家，必須體悟到未來得承擔其引發的任何後果。」

辛格也補充，未來美國將持續密切關注伊朗等敵對國家的動態。

▲▼金正恩視察軍需工廠，手持新型突擊步槍和狙擊步槍示範射擊。（圖／路透）

▲金正恩視察軍需工廠，手持新型突擊步槍和狙擊步槍示範射擊。（圖／路透）

據悉，金正恩在7月27日「戰勝節」前後，邀請俄羅斯國防部長蕭依古率領代表團出訪平壤，他還隨同蕭依古參訪北韓武裝裝備展示會，現場展示北韓最新研發的戰略無人偵察機、多功能攻擊型無人機，且外觀激似美國RQ-4全球鷹偵察機和M-9收割者武裝無人機。

金正恩視察軍需工廠時還在談話強調，已完成戰爭準備，令人聯想北韓恐怕正籌劃向俄國提供武器，做為侵烏戰爭的強力後盾。

►金正恩視察軍需工廠　放話「已完成戰爭準備」！北韓恐提供俄武器

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