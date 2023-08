大蛇突然「空降手臂」瘋狂啄臉　女同時被老鷹和蛇攻擊爆血送醫

▲一條大蛇突然掉在女子身上,還攻擊她的臉。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國德州近來發生一起離奇事件,64歲女子瓊斯(Peggy Jones)在自家後院除草時,突然從天上降落一條大蛇,剛好掉在她手臂上,她試圖把蛇甩開反被攻擊臉部,結果一隻想要抓蛇的老鷹也跑到她身上,導致她同時遭到蛇與老鷹的攻擊,臉部和手臂爆血受傷。

女子瓊斯上月25日在位於錫爾斯比(Silsbee)家中除草時,一條蛇突然掉在她手臂上,而且還緊緊纏住不肯離開,她表示,「我當時拼命揮手想把蛇甩掉,可是蛇纏得很緊,然後一隻老鷹突然飛下來,不斷攻擊我的手,我只能拼命大喊救命」。

Peggy Jones was mowing the grass when a snake fell from the sky. While the snake was gripping her arm, a hawk swooped down and began to viciously attack her. https://t.co/S6C7x5c2fv