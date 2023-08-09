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在家工作「1小時只敲鍵盤54下」！　老闆監控女員工怒解雇

▲▼ 打字,筆記型電腦,筆電,工作,上班,辦公,鍵盤。（圖／CFP）

▲ 女員工居家期間敲鍵盤次數太少，加上工作表現不佳被公司解雇。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲保險集團（IAG）一名女員工指控公司不當解僱被駁回，原來老闆動用內部網路團隊，監看她的電腦鍵盤使用情形，發現她居家工作（WFH）期間幾乎都在摸魚，長達3個月來平均1小時只按鍵盤54下。

根據《每日郵報》，IAG前顧問切科（Suzie Cheikho）在公司工作18年後於今年被開除，近一個月後向公平工作委員會（FWC）提出申訴，指控公司因為她的心理健康問題，預謀將她解雇，但於7月被駁回。

切科的職責包括建立保險文件、管理監管時程及監督「居家工作合規性」等，諷刺的是她被解雇的原因就和居家工作有關。FWC調查發現，她是因在職期間行為不當，包括多次錯過截止日期及會議、無故曠職、聯絡不上、未提交文件導致公司被監管機構罰款等問題，被公司依正當理由終止僱傭關係。

FWC得知，切科的老闆要求公司網路團隊調查她去年10月至12月的筆電使用情形，發現她在這段期間有44天工作時數不足，其中7天遲到，29天早退，甚至有4天「零工時」。

且調查顯示，切科工作時幾乎沒有使用鍵盤，3個月期間平均每小時只按54下，去年10月長達117小時沒有打出任何一封信，11月多達143小時，12月也有60小時。

切科發現自己被監控，被解雇前曾向公司抗議，稱她無法相信這些數據正確性，強調她只是偶爾效率比較低，但從來沒有偷懶，「我的意思是我可能偶爾會去個商店，但不會去一整天」。

切科解釋，她經歷很多私人問題，導致心理健康狀況惡化，影響她的工作表現，但聲稱就算需要就醫也會事先告知，且事後會補滿工時，對調查數據感到困惑且震驚，還稱她因筆電故障，後來改用其他裝置工作。

但FWC裁定，證據表明切科在調查期間未按規定的工時工作，也無法向雇主或FWC提供可信的數據解釋，「申訴人因行為不端被解雇」，相信導致她被解雇的情事嚴重且屬實，且公司的解雇程序未出現不公正或不合理情形，因此駁回指控。

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