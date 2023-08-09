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嫌車資135元太貴！她計程車搭一半竟「開門跳車」　撞頭身亡

▲▼哥倫比亞36歲女子瑪麗亞（Maria del Carmen Cardenas Matanza）上月底搭乘計程車時，疑似因車資太貴，在行駛途中開門跳車，昏迷多日後不治身亡。（圖／翻攝自推特）

▲國外一名女子疑似因計程車的車資太貴，在行駛途中開門跳車，昏迷多日後不治身亡。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

哥倫比亞36歲女子瑪麗亞（Maria del Carmen Cardenas Matanza）上月底搭乘計程車時，突然在行駛途中打開車門，跳出車外，由於頭部受重傷，昏迷11天後仍於6日身亡。計程車司機表示，女乘客不滿被收取1萬7000哥倫比亞披索（約新台幣135元）的夜間車資，威脅要跳車，但他沒想到對方竟真的開門跳下去。

根據每日郵報、El Heraldo等外媒報導，瑪麗亞7月26日深夜11時40分左右在哥倫比亞北部巴蘭幾亞（Barranquilla）一處郊區叫了計程車，帶著筆記本電腦、一個小背包和她的手機坐進後座。據司機說法，開了大約10幾分鐘後，他向瑪麗亞表示快抵達目的地了，雙方重新確認了一次下車地點後，對方問他車資多少，司機回答說1.7萬披索（約新台幣135元）。

▲▼哥倫比亞36歲女子瑪麗亞（Maria del Carmen Cardenas Matanza）上月底搭乘計程車時，疑似因車資太貴，在行駛途中開門跳車，昏迷多日後不治身亡。（圖／翻攝自推特）

▲司機表示，瑪麗亞跳車前曾經要求他立刻停車，否則就會跳車。（圖／翻攝自推特）

司機表示，瑪麗亞生氣地問「為什麼這麼貴」，他說因為這是夜間加價而且上車時她也沒先問多少錢，結果瑪麗亞要求他立刻停車，司機則表示不會收錢但會把她載回去原本上車的地點，雙方發生爭執，瑪麗亞也威脅說「若不馬上停車，她就要開門跳車」。司機事後解釋，如果將客戶留在「半路」，會被停職8小時。

司機說，他萬萬沒想到，瑪麗亞竟然真的敢跳車，加上她手上提滿了東西，所以可能撞到了頭部。司機立刻下車叫救護車，沒有逃逸，還一起去到醫院，並向保全說明一切與報警，直到早上5點才離開醫院。然而，瑪麗亞受傷後持續昏迷不醒，治療11天後仍於6日上午被宣告死亡，警方因此只取得司機的單方面供詞，案件將繼續進行調查以釐清真相。

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