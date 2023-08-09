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假學佛真賣淫！泰國嫩弟「勾引老僧」　試穿女胸罩色照瘋傳

▲▼泰國寺廟學校的沙彌涉嫌未成年賣淫，目標對象是其他男性沙彌與僧侶。（圖／翻攝自Facebook）

▲泰國寺廟學校的沙彌涉嫌未成年賣淫，目標對象是其他男性沙彌與僧侶。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國再次傳出佛教出家修行者觸犯戒律之事。當地網友上傳照片爆料，東北部孔敬府一名年輕的沙彌疑似男扮女裝從事賣淫，向其他男性沙彌與僧侶提供性服務，照片中的男子穿著橘色袈裟褲，上半身赤裸，手持女性黑色胸罩，遮住胸前兩點。

根據泰媒The Thaiger報導，最近孔敬府當地居民透過網路社交媒體爆料，有一名初階的沙彌男扮女裝，在寺廟裡面向其他沙彌與僧侶提供性服務，並且經常參加夜店派對。寺廟住持也被指控對這名沙彌的離譜行徑全數知悉，但卻選擇視而不見。

▲▼泰國寺廟學校的沙彌涉嫌未成年賣淫，目標對象是其他男性沙彌與僧侶。（圖／翻攝自Facebook）

▲該名沙彌還被爆料經常上夜店。（圖／翻攝自Facebook）

一個擁有20萬追蹤的Facebook專頁上傳了其中一張爆料照片，畫面中被指控的沙彌半裸坐在地上，手上拿著女性黑色胸罩，抵在自己的胸前，文字說明寫著「打扮成女孩，提供性服務，尋找男人」、「為什麼沒人做點什麼呢？」事件引發爭議後，泰媒前往寺廟附近訪問本地人，有居民認出照片中的沙彌，還證實他確實違反了出家人的戒律。

泰國頭條新聞社則在報導中提到，據了解，這名有行為問題的沙彌其實是寺廟學校的高二學生。寺廟校長向媒體證實，8月2日守夏節結束後，涉事的沙彌與其他幾人並未如其他沙彌們一樣正常返校，且失聯至今。校方調查後認為，爭議的內衣照並非拍攝於校內僧舍，很可能是到外地的寺廟與朋友們玩樂時所拍下的。

校長也承諾，由於事件影響，考量到學生健康與校譽，校方將再次與家長商議並做出相對應的通報與譴責。

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