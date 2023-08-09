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新冠會更強嗎？「EG.5變種」成美國主流病毒　5大QA一次看

▲▼新冠,檢測,快篩。（圖／路透）

▲新冠亞變種病毒「EG.5」病例快速增加，成為美國主流變異株。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

新冠肺炎疫情減緩，但病毒仍持續變異。美國疾病預防控制中心（CDC）表示，新冠亞變種病毒「EG.5」已經成為美國主流變異株，截至8月4日在全美確診病例占比達17.3%，超越XBB變異株。目前EG.5.1亞型病毒也已傳入泰國等亞洲國家，以下由《ETtoday新聞雲》為您整理5大QA。

●EG.5變異株是什麼？
根據美媒CBS、華盛頓郵報報導，EG.5變異株與XBB系變種一樣，都是源於Omicron的新冠病毒亞變種。專家表示，EG.5比其他同類變異株稍微「更容易逃脫抗體免疫」也「更具競爭力」，是全球傳播最快的譜系之一，在美國新病例中超越了XBB.1.16（占15.6%）、XBB.2.23（占11.2%）與XBB.1.5（占10.3%）等變異株。

●EG.5容易導致重症嗎？
印度公共健康基金會（PHFI）教授K. Srinath Reddy表示，EG.5屬於Omicron下的亞變種家族，就好像「同一部電影中的幾個芭比娃娃」的其中之一，與Omicron家族變異株一樣，初步觀察結果看來「在體內的侵略性與致命性較小」。他認為，雖然EG.5傳染性更高，但毒性並未更強，與其他變異株對人體的影響大致相同。

美國醫學會（AMA）負責科學、醫學與公共衛生領域的Andrea Garcia也表示，目前沒有證據表明EG.5會導致更嚴重的疾病。

▲▼新冠快篩試劑。（圖／路透）

▲新冠肺炎EG.5.1亞型變種病毒已經傳至印度、泰國。（圖／路透）

●EG.5擴散到哪了？
不僅美國，包含英國、印度與泰國在內等國家都通報了EG.5.1亞型的確診病例。英國衛生安全局（UKHSA）表示，在EG.5.1病例擴及亞洲之後，當局7月初已將其標註為需監測變異株，英國截至7月底有12%新病例為EG.5.1。英國衛生官員表示，新冠病毒並未消失，估計隨著感染人數增加，EG.5.1將在冬季更廣泛傳播。

●新的疫苗追加劑能抵禦EG.5嗎？
美國衛生部門正準備在今年秋季推出一種新冠疫苗追加劑，更新的配方針對的是2023年迄今感染病例最多的XBB系變種病毒。加州斯克里普斯研究所（Scripps Research）分子醫學教授Eric Topol說，由於變異株之間有足夠多的重疊部分，相信比起針對2022年夏季主流的BA.5疫苗配方，新的追加劑更能保護EG.5感染患者降低重症機率

●新冠肺炎仍是個大問題嗎？
世界衛生組織最新數據顯示，全球許多地區通報的COVID-19相關疾病與死亡的人數持續下降，而南韓、巴西、澳洲與紐西蘭等則是過去1個月以來通報確診數最多的國家，但缺乏篩檢、未向世衛通報也使得疫情數據難以監測。世衛表示，儘管5月份已經解除全球緊急公衛情況，但整體而言新冠病毒仍是一個重大威脅，「這是一種我們現在與之共存的病毒，就像流感一樣，的確需要定期監測。」

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