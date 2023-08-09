撒骨灰「送爸爸最後一程」反送命！　兒子中暑陳屍野外

▲男子被發現陳屍於拱門國家公園（Arches National Park）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國德克薩斯州一名男子為了完成父親的遺願，獨自一人開車旅遊，並帶著父親的骨灰，打算把骨灰撒至各地。怎知過程中，他卻疑似因為不堪高溫，陳屍於猶他州的一座國家公園內，目前國家公園管理局與當地治安官仍在調查他的詳細死因。

根據BBC報導，死者的妹妹表示，哥哥在猶他州一座國家公園中暑身亡。66歲的詹姆斯（James Bernard Hendricks）8月1日被發現陳屍於拱門國家公園（Arches National Park），儘管官方尚未證實他的死因與中暑有關，不過初步判斷的確是因高溫曝曬脫水致死。

詹姆斯的妹妹表示，他當時正在美國西部旅遊，目的是為了要在各處傳播父親的骨灰。妹妹悲痛表示，「詹姆斯是一個善良、可愛的人，容易交到新朋友，也受到無數人的喜愛，現在所有人都為他的離去感到悲傷，這是一個可怕的打擊。」

詹姆斯近期一直在臉書上更新旅行照片與進度，標題則是「與父親的最後一次旅行。」他最終的目的地是內華達州，因為父親曾在那裡住了很多年。而他7月28日才在一篇貼文中提到，自己打算在黎明時分進入拱門國家公園，因為這樣可以避免塞車，還可以拍出更美的照片。

除了拱門國家公園外，他還曾到訪布萊斯峽谷國家公園（Bryce Canyon）、梅薩維德國家公園（Mesa Verde National Park)。

拱門國家公園的護林員在一條小徑發現詹姆斯的車，往前走一點後，就在路邊發現他的屍體。據悉，他被發現時，手上還拿著一個空水瓶。詹姆斯疑似是在高溫、脫水以及高海拔的環境下迷失方向，進而迷路。