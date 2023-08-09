睡覺姿勢易傷脊椎！　專家分析：只推薦2種睡姿

▲睡覺姿勢百百種，但專家認為不能提供脊椎好的支撐就不是好睡姿。（圖／取自pexels）

記者張靖榕／綜合外電報導

大部分人都有過睡醒後身體某部位感到不適的問題，國外一名專家解釋，目前只有2種姿勢，是他所推薦能夠為脊椎提供足夠支撐的姿勢，他還堅持，睡覺時絕對不要壓迫到你的胃。

《每日郵報》報導，英國曼徹斯特的萊因哈特（James Leinhardt），是泡沫枕與床墊品牌「Levitex」創辦人，也經營TikTok頻道，目前擁有64.8萬人追蹤。

萊茵哈特過去超過10年的時間裡，都在幫助重傷與慢性病患者改善他們的睡眠品質。他近日在社群分享所有睡姿對脊椎影響的影片，立刻受到關注廣傳，影片中，他說只推薦2種能真正保護到脊椎的睡姿。

第一個推薦的睡姿，萊茵哈特稱之為「士兵」，所謂的士兵睡姿，代表一個人正面躺平，背部貼著床墊，雙手自然垂下貼近大腿外側，「你的脊椎會立刻受到床墊的支撐，你身體的重量也會分散得最為平均」，「如果你在膝蓋下墊一個枕頭，你會發現你的骨盆稍微傾斜，背部更多地方接觸到床墊，支持性就會更好。」

第二個推薦睡姿，萊茵哈特稱之為「做夢者」，人可以向左或向右側躺，雙膝微彎，小腿間夾著一顆枕頭，增加輔助支撐，同時減緩上方那條腿向下施加的壓力。

萊茵哈特表示，臨床證據顯示，當人採用「做夢者」姿勢睡覺時，施加在脊椎上的壓力會是最小的，耳朵、肩膀、臀部、膝蓋和腳踝最好都是平行或疊在一起的。

受到萊茵哈特強烈反對的睡姿，就是絕對不要趴在床上睡覺，除去有疾病或臨床情況必須對胃部施壓才能入睡，否則他絕對不推薦。

影片獲得了廣大回響，網友的睡眠情況與條件也大不相同，很多人都表示很難保持萊茵哈特所推薦的2種睡姿，「我正躺睡覺的時候都會發生睡眠癱瘓，因為這樣我只能側躺入睡」、「因為臨床原因，我真的只能趴睡」、「我的睡眠癱瘓症說『不』，抱歉」、「我有試過不要趴睡，抱歉我寧願選擇不要支撐我的脊椎，也不要整晚無法入睡。」