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美前次卿柯拉克再訪台灣　強化美台私部門連結

▲美國前國務次卿柯拉克3年來第二次訪台。（圖／翻攝台灣駐美代表蕭美琴推特）

▲美國前國務次卿柯拉克3年來第二次訪台。（資料圖／翻攝台灣駐美代表蕭美琴推特）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電

柯拉克2020年以國務次卿身分訪問台灣，創下41年來訪台層級最高的現任美國國務院官員。他9日將再訪台灣，會晤政府官員、科技界領袖，強化美台私部門連結。

美國普渡研究基金會旗下的「普渡柯拉克科技外交協會」（Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue）今天宣布，前總統川普任內主管經濟成長、能源與環境的國務次卿柯拉克（Keith Krach），將於9日至12日再度訪問台灣，與台灣資深政府官員、科技產業及學術領袖會晤。

協會指出，柯拉克此行有3大目的，包括強化全球科技安全、成立「台灣創新與繁榮中心」（Taiwan Center for Innovation and Prosperity，TCIP）、擴大台灣在全球可信賴科技網絡中的角色。

柯拉克隨後推文表示，他正在前往台灣的路上，這次訪問是以「科技外交官」（Tech Diplomat）身分，盼強化美台私部門關係。

柯拉克說：「保障自由的工作不是完全取決於政府，私部門也很重要。美國與台灣私部門的獨特性，對上『中共模式』是一大競爭優勢。」他指出，TCIP將推動美台產業與政府合作，尤其在可信賴科技發展領域。

柯拉克2020年9月曾以國務次卿身分訪問台灣，創下美台1979年斷交以來訪台層級最高的現任美國國務院官員。

柯拉克當年訪台重點雖為悼念前總統李登輝，他仍與台灣官員就雙邊經濟繁榮網絡、5G乾淨網路、產業供應鏈重組、印太戰略等議題交換意見。總統蔡英文當時在官邸宴請柯拉克，台積電創辦人張忠謀也是座上賓。

擔任國務次卿前，擁有哈佛商學院企管碩士學位的柯拉克商界經歷豐富。

他26歲成為美國通用汽車（General Motors）史上最年輕副總裁，轉往矽谷發展後，1996年創立世上規模最大的B2B電商平台Ariba，年交易額超過1.7兆美元（約新台幣50兆元）。

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