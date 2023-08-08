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切斷烏克蘭穀物出口後　俄羅斯自陷糧食運輸重大挑戰

▲▼ 烏克蘭敖德薩港口的一處穀物碼頭。（示意圖／路透）

▲烏克蘭穀物出口被切斷後，也將導致俄國小麥運輸成本不斷飆升 （示意圖／路透）

文／中央社

由於俄羅斯缺乏船隻，加上西方穀物貿易商越來越無心做俄國生意，導致俄國小麥運輸成本不斷飆升。與此同時，烏克蘭戰爭已蔓延到至關重要的黑海糧食供應路線附近。

路透社報導，莫斯科於7月宣布退出黑海穀物協議，切斷烏國穀物出口，並攻擊穀物儲存設施，導致衝突升高。此後俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）承諾將向非洲出口糧食，以填補烏克蘭糧食供應缺口。

作為因應手段，烏克蘭派出無人艇，攻擊俄羅斯諾沃羅西斯克（Novorossiysk）海軍基地的一艘油輪與一艘軍艦。該基地毗鄰一個主要穀物和石油港口，此舉增加了黑海運輸的新危險。

俄羅斯穀物出口商公會（Union of Grain Exporters）主席澤寧（Eduard Zernin）表示，所謂的「隱性制裁」可能加劇，這可能導致俄羅斯的「運費和保險成本」增加。

澤寧告訴路透社，這「將反應在全球市場小麥和其他穀物的價格水準上」。

儘管農產品出口未受到歐洲和美國直接制裁，但莫斯科表示，針對銀行和俄羅斯個人的限制也會構成對糧食貿易的「隱性制裁」。

路透社訪問10間海運保險公司、貿易商與船運公司後報導，黑海走廊瓦解升高了做俄國生意相關的金融和安全風險，這些因素正在推升莫斯科的貨運成本，並促使俄國回歸小型營運商所經營的老式與小型船舶。

消息人士指出，這種狀況讓人懷疑俄國是否可以維持創紀錄的出口速度，如果問題無法解決，可能進一步推高全球小麥價格。

目前全球穀物分銷商已停止協助俄羅斯進行糧食交易。 嘉吉公司（Cargill）、路易達孚（Louis Dreyfus）和維特拉（Viterra）皆已於7月1日終止此類工作，這給莫斯科帶來更多壓力，因為他們必須自行處理包括運輸在內的糧食交易的各個層面。

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