孤獨指數100%！邊緣壽星擋車留1紙條「打來說生日快樂」他氣炸

▲原PO的車位被擋住無法出入，看到車上的紙條後傻眼。（圖／翻攝爆廢1公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

太孤單？一名網友表示，他發現車位前被一名「王先生」以車擋住，正想要打電話叫對方移車時，才看到車前擺放的紙條，讓他瞬間傻眼。

該名男網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，跟人說生日快樂其實很正常，但他竟遇到這種特別的方式。

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照片顯示，該名車主將一張紙條放在前擋風玻璃上，該紙條寫著「很抱歉擋住您的車位，我今天生日，我沒有朋友才用這種方式，您打給我移車時可以跟我說聲生日快樂嗎？」並在文末附上手機電話及「王先生」。

▼王先生自稱邊緣，想請原PO打給他時說聲「生日快樂」。（圖／翻攝爆廢1公社）



原PO無奈表示，這名車主居然用紙印出這段話，開玩笑地說「你生日過一個月嗎？王先生？每次打給你，都要先他X的說生日快樂？」

該文貼出後吸引破萬網友朝聖，「生日快樂，獲得修車機會一次」、「超邊緣的」、「這是多麼邊緣的一個人啊」、「生日快樂」、「生日快樂刻在車身，永留紀念」、「半夜三點打給他生日快樂一個月」、「記得到拖吊場領取驚喜禮物」、「結果這招是您女朋友教他的」、「結果是小王停的，打過去就他知道你回來了」。