幕後／侯友宜便當會融洽？傳金溥聰私下訓斥羅智強　雙方零互動

▲國民黨總統參選人侯友宜8/7舉行便當會，羅智強出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨（7日）召開立委參選人便當會，事後強調「氣氛融洽」，但據了解，競辦執行長金溥聰在會議開始前，與羅智強有短暫的會晤，會談中金似乎仍對羅之前倡議的政黨輪替大聯盟有所不滿，而昨與會的立委參選人私下透露，整個便當會羅與金幾乎是零互動。不過對此傳聞，侯競辦回應，金羅之間確實有會前談話，但無所謂不愉快或痛斥等狀況，這與事實不符。

對於昨天的便當會，侯友宜事後聲稱「氣氛融洽」，但據了解，其實過程並非都很融洽，從便當會開始前就發生插曲，金溥聰請羅智強進辦公室，接著就傳出金對羅好像有訓斥，內容包括不滿羅之前倡議政黨輪替大聯盟。據了解，金羅闢室密談數分鐘後，羅智強就面色凝重離開房間，接著在整個便當會過程中都未與金溥聰互動。但與會者指出，羅在與候友宜便當會時表達全力挺侯的態度。

對於金羅互動，羅智強今被問到此事時，先是說，「對於任何會面的相關的訊息，我按照往例都不說」。媒體追問互動是否感覺開心？羅亦堅稱，「剛才說過了，不特別說了！」針對前述金羅另行闢室密談且互動不愉快的傳聞，侯競辦回應，便當會前確實有會面直接溝通，但無所謂不愉快或痛斥等狀況，這與事實不符，談話內容雙方有默契不對外公開，也可向羅查證。