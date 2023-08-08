日本21歲男大生宿舍「呼麻被逮」！　大學理事長謝罪

▲日本大學爆出美式足球校隊成員吸食大麻。（圖／翻攝日本大學官網）

記者王佩翊／編譯

日本大學美式足球校隊一名21歲隊員因在宿舍內藏匿大麻，6日被警方逮捕，日大理事長林真理子與校長酒井健夫8日召開記者會正式道歉。然而如今更傳出，早在2022年就有學生主動通報疑似誤吸食大麻，但是校方卻沒有繼續向上呈報給校長、副校長以及學校理事長。

根據《日本放送協會》報導，日本大學7月曾接獲舉報稱，有美式足球校隊的隊員在宿舍吸食大麻，校方雖隨即展開調查，但是並未在第一時間通報警視廳，直到2周後在宿舍內搜出可疑植物片後，才通報警方，並全面停止美式足球校隊活動，同時對所有教練、隊員、工作人員以及退隊隊員展開調查。

警視廳獲報後，在3日下午根據大麻取締法前往日本大學學生宿舍搜查，並搜出可疑植物片，經化驗確定是植物大麻，因此在6日依藏匿乾燥大麻、毒品等嫌疑逮捕一名21歲男學生。

日本大學理事長林真理子與校長酒井健夫8日下午3時召開記者會謝罪。不過對於7月發現違法藥物卻沒有第一時間通報警視廳一事，酒井建夫解釋，當時雖發現可疑物品，但無法確定就是違法藥物，才會打算先一一與相關人士面談。

除此之外，日本大學早在2022年11月就曾經接獲學生自主通報稱，「吸食到疑似大麻的東西。」當時雖然第一時間通知警方，但是因為沒有足夠的物證，想要立證有一定困難，因此只能提醒學生多加小心。而當時學生的自主通報也並未向上呈報給理事長、校長以及副校長。

日本大學承諾，未來會將加強相關聯絡體制，並共享資訊。另一方面，日本大學已經下令要求美式足球校隊無限期停止活動。