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擔心中國壟斷　韓媒：美國擬限制三星、SK中國廠傳統晶片產量

▲▼美國晶片,中國晶片,晶片。（圖／路透）

▲美國擔心中國壟斷傳統晶片市場。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

從軍事、汽車、飛機到消費性電子用品，傳統晶片的應用無所不在，尤其在新冠疫情期間，傳統晶片的供應鏈中斷，更凸顯出傳統晶片的重要性，美國與歐盟也開始承認，他們對中國主導全球傳統晶片市場的雄心反應太慢，現在有消息人士指出，美國正打算限制南韓三星電子、SK海力士等晶片業者，避免在中國工廠生產傳統晶片。

根據美國與科學法的定義，28奈米以上製程晶片為傳統晶片（legacy chips），而5奈米以下為「尖端晶片」（cutting-edge chips）；儘管製作成本較高的尖端晶片可以應用在現代最關鍵的科技產品和系統中，但傳統晶片供應若出現問題，恐衝擊先進經濟體的所有下游經濟活動。

韓國時報（The Korea Times）指出，在新冠肺炎疫情期間，傳統晶片供應鏈中斷帶給許多公司龐大的財務壓力，這也凸顯了傳統晶片的重要性；在這種背景之下，美國和歐盟也開始承認，他們對於中國主導全球傳統晶片市場的雄心反應太慢，有鑑於傳統晶片仍是軍事裝備必需品，華府正在擬定干預中國增加傳統晶片生產的措施。

「如果中國像在太陽能產業那樣主導全球傳統晶片市場，那麼從美國和其盟友的角度來看，這將是一場災難。」華府消息人士指出，「如果中國控制了這個市場，那就意味著美國不得不依賴中國的供應鏈，考量到傳統晶片在所有的基礎產業廣泛應用，如果中國壟斷全球供應的情況發生，可能會帶來國家安全風險。」

儘管對中國製造傳統晶片保持疑慮，但另一名知情人士透露，美國仍考慮提供南韓三星與SK海力士額外豁免，允許其在中國使用美國半導體設備生產傳統晶片；目前美國商務部提供給這兩家韓國公司的一年豁免即將於10月到期，南韓當局已要求再延長豁免一年。

消息人士指出，政策制定者需要更謹慎考慮傳統晶片的重要性，「美國正在考慮要求三星和SK海力士限制在中國擴大傳統晶片產量的可能性，華府要求他們減少在中國工廠生產傳統晶片是一個非常可行的方案。」

美國商務部副部長艾斯特偉斯（Alan Estevez）先前曾暗示，白宮可能在三星與SK海力士的免制裁許可期滿後，實施新的配額計畫，允許其繼續在中國生產晶片，「我們正在與這兩家公司共同努力。」但他未具體說明，所謂配額計畫是指針對產量上限，還是指產品的類型。

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