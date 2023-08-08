挪威控Meta「侵犯用戶隱私」投放廣告　每日重罰310萬

▲臉書母公司Meta遭控侵犯用戶隱私，被挪威當局日罰逾300萬元。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

挪威當局指控，臉書（Facebook）母公司Meta侵犯用戶隱私，將於14日起面臨每日100萬挪威克朗（約台幣310萬元）的罰款，且未來有可能擴展至歐洲其他地區。

路透社報導，挪威資料保護局（Datatilsynet）曾於7月17日表示，如果Meta無法在4日前解決隱私侵犯問題，將被處以罰款。據悉，臉書透過收集用戶資訊，進行針對性廣告投放，這是一種常見的商業模式，又稱為「行為定向廣告」，然而這種做法在挪威是違法的。

挪威資料保護局國際部負責人朱丁（Tobias Judin）指出，「自14日起，Meta將面臨每天100萬挪威克朗（約新台幣310萬元）的罰款，一直持續到11月3日。」若挪威資料保護局將這項決議交由歐洲資料保護委員會（European Data Protection Board，EDPB），處罰時效可能變為永久性，且範圍擴大到整個歐洲。

Meta先前曾表示，他們打算先徵求歐盟用戶同意，再允許企業根據用戶瀏覽內容投放個人化廣告。但這項措施也遭朱丁否決，並稱Meta必須立即停止獲取個人資料，直到新的同意機制開始運作。

事實上，這幾年科技公司獲取用戶資訊遭罰的案例層出不窮，蘋果（Apple）因利用App Store蒐集使用者數據，遭法國國家資訊自由委員會（CNIL）開罰800萬歐元（約新台幣2.8億元）；TikTok則因濫用13歲以下兒童個資，遭英國資訊專員辦公室（Information Commissioner's Office，ICO）處以1270萬英鎊（約新台幣4.8億元）罰款。