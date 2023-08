情侶吵架！女怒爬上「45m高壓電塔」男友也追上去　誇張片瘋傳

▲情侶爬到高壓電塔上不肯下來。(圖/翻攝自推特)

記者李振慧/綜合報導

印度恰蒂斯加爾邦一名女子因為和男朋友吵架,想不開竟然爬上45公尺高高壓電塔,男友發現後也跟著爬上電塔,2人都在高壓電塔上不肯下來,危險景象被拍下後在網路上瘋傳。

事件3日發生在恰蒂斯加爾邦的Gaurela Pendra Marwahi區,網路流傳影片中可看到,一名女子竟然爬上45公尺高高壓電塔,男友為了勸她下來也跟著爬了上去,2人便一直在電塔上堅持不下,有村民注意到危險景象後趕緊報案。

We have been building transmission towers from ages. This is the first time I have seen someone climb them to commit suicide upset with her lover. Good news, the boyfriend followed her up and convinced her to climb down. All iz well #Chhattisgarh #today pic.twitter.com/3MRpbZ8RJI